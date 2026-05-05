Robinho Júnior (18) denunció a Neymar (34) por presuntamente golpearlo el fin de semana en un entrenamiento del Santos, que ya investiga el incidente.

La noticia, difundida el lunes por la prensa deportiva brasileña, indica que el astro mundial golpeó a Robinho Júnior, hijo del exdelantero del Real Madrid, Manchester City y AC Milan.

Globo Esporte, que consultó fuentes presentes, reveló la noticia. El incidente ocurrió tras un regateo de Robinho Júnior al astro.

El gesto molestó a Neymar, quien le pidió al joven que “bajara el ritmo”. La advertencia derivó en discusión y luego en empujones.

Tras los empujones, Neymar le propinó un golpe al adolescente ante la mirada del resto de la plantilla. El jugador se dio cuenta de su error y se disculpó al instante.

El caso dio un giro cuando Robinho Jr. denunció los hechos, y el Santos abrió una investigación interna.

El joven exige una disculpa pública, pero Neymar, quien lo había acogido como mentor, no planea concedérsela.