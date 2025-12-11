Brann vs. Fenerbahce, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la UEFA Europa League, Fenerbahçe, que ha sumado 8 puntos en 5 semanas, se enfrenta como visitante al Brann. Los amarillos y azules buscan derrotar al equipo noruego para consolidar su posición en el grupo y avanzar a la siguiente ronda.

Brann, que solo ha sufrido 1 derrota en la arena europea en 5 semanas, quiere ganar frente a sus aficionados contra Fenerbahçe. En su último partido de Europa League, Brann empató 1-1 con PAOK en un partido fuera de casa.

El partido de UEFA Europa League entre Fenerbahçe y Brann se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas (tiempo de España). El partido, que se jugará en el Brann Stadion.

Cómo ver Brann vs Fenerbahce, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

¿Cómo ver desde cualquier lugar con VPN?

Los aficionados al fútbol que se encuentren en el extranjero y no tengan acceso a las transmisiones de la Süper Lig en su país pueden utilizar un servicio VPN para ver el partido.

Hora de inicio de Brann vs Fenerbahçe

El partido Brann vs Fenerbahçe comenzará el jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y se jugará en el Estadio Brann.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Noticias del equipo y alineaciones

Ningún jugador apartado

Noticias del equipo de Brann

En Brann, Mhyre, Magnusson y Jensen no podrán jugar en el partido contra Fenerbahçe debido a lesiones.

El equipo noruego se encuentra actualmente en el puesto 19 de la UEFA Europa League con 8 puntos. Si Brann vence a Fenerbahçe, alcanzará 11 puntos y ganará una gran ventaja para la clasificación.

Noticias del equipo de Fenerbahçe

En Fenerbahçe, Nelson Semedo y Marco Asensio no podrán jugar debido a lesiones. La participación de Sebastian Szymanski y Edson Alvarez, que tienen leves lesiones, es dudosa.

Jhon Duran, sancionado con tarjeta roja, junto con los apartados del equipo İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun y Rodrigo Becao, no fueron llevados a Noruega.

Además, Bartuğ Elmaz, que no está en la lista de la UEFA, tampoco está en la convocatoria del partido.

Forma

Brann ha acumulado 8 puntos en los cinco partidos que ha jugado en la UEFA Europa League. El equipo noruego venció en casa a Utrecht y Rangers, y perdió 2-1 en la visita a Lille. Brann logró 1 punto en las visitas a Bologna y PAOK.

El Fenerbahçe, al igual que el Brann, también ha sumado 8 puntos en cinco partidos. Tras perder 1-0 a domicilio contra el Dinamo de Zagreb en su primer encuentro, los Canarios Amarillos derrotaron al Niza y al Stuttgart en casa. Empataron contra el Viktoria Plzen y el Ferencváros de Domenico Tedesco.

Enfrentamientos directos

Brann y Fenerbahçe se enfrentarán por primera vez en su historia. Brann ha ganado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo noruego empató tres partidos.

El Fenerbahçe, por su parte, se mantiene invicto en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Domenico Tedesco empató sus tres últimos partidos y ganó los dos anteriores.

Clasificación

El Brann busca una victoria crucial para mantener vivas sus aspiraciones de entrar en el top 8 de la UEFA Europa League. El Fenerbahçe, empatado a puntos, también buscará la victoria para avanzar al top 8.

