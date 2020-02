Braithwaite: "No me lavaré la ropa hoy, me ha abrazado Messi"

El delantero danés debutó con el Barcelona en la goleada sobre el Eibar, asistiendo al argentino en el 4-0.

Martin Braithwaite debutó este sábado con la camiseta del , y lo hizo asistiendo a Leo Messi en el 4-0 parcial de la victoria azulgrana 5-0 sobre el . En ese sentido, el nuevo fichaje azulgrana habló en zona mixta y manifestó toda su felicidad, asegurando que no se lavará la ropa.

ASÍ FUE EL DEBUT DEL DANÉS

"No me lavaré la ropa de hoy, me ha abrazado Messi, esto es un sueño para mí", dijo Braithwaite ante los medios de comunicación en el Camp Nou. Y sobre el '10' rosarino, afirmó: “Messi me ha felicitado. Se ve que es un gran chico y quiere que esté a gusto. Ha tratado de buscarme con varios pases cuando he salido”

“¿Si hace 15 días me dicen que ficharía por el Barça? Tengo que admitir que no me lo esperaba...”, agregó.

El ex del comentó que los jugadores del Barcelona "son fantásticos. Solo tengo que correr y poco más, hacer movimientos en profundidad, que es una de mis virtudes principales”.

Braithwaite, que jugó casi 20 minutos ante el Eibar, señaló: “De pequeño veía por la tele los debut de los nuevos jugadores y pensaba cómo de especial debían de ser estos momentos... y de repente verme aquí y con este recibimiento de la gente... ha sido espectacular”.