Boyacá Chicó vs. América de Cali EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Liga BetPlay 2023 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali sabe que no hay mejor manera de revalidar su grandeza que con títulos y para lograrlo, sabe también que debe hacer valer su historia en la parte final del campeonato donde estará disputando los Cuadrangulares semifinales.

El Diablo Rojo será visitante del Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja con el objetivo de sumar un triunfo que lo llene de confianza para lo que viene, sabiendo que el cupo hacia la final será muy disputado en este grupo.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Boyacá Chicó vs. América de Cali FECHA Domingo, 21 de mayo ESTADIO La Independencia, Tunja HORARIO 18:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este domingo 21 de mayo a partir de las 18:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Boyacá Chicó: Caicedo; Alfonso, Mosquera, Plazas, Banguero; Támara, Lozano, Londoño; Balanta, Gómez, Peña.

América: Novoa; Quiñónes, Córdoba, Andrade, Velasco; Paz, Portilla; Barrios, Quintero, Sarmiento; Suárez.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Escarlatas y Ajedrezados:

• América de Cali está invicto en sus dos últimas visitas a Boyacá Chicó en Primera División (1V 1E). Nunca desde al menos 2004 estuvieron sin perder en tres juegos consecutivos visitando a este rival en la categoría.

• Boyacá Chicó no perdió como local en todo lo que va de la campaña 2023 de Primera División (6V 4E). De hecho, el equipo no cae en casa en la categoría desde marzo de 2021 (0-1 vs Millonarios).

• América de Cali ganó solo uno de sus últimos siete partidos en Primera División como visitante (1V 2E 4D). El triunfo vino en el único de esos siete juegos en que pudieron mantener su arco invicto (2-0 vs Atlético Huila).

• Darwin Quintero (América de Cali), fue sublíder (junto a E. López y D. Moreno) de la fase regular de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I en cuanto a intervenciones directas de gol (10, 3 goles + 7 asistencias).

• Sebastián Támara (Boyacá Chicó) fue el segundo jugador de la fase regular de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I que más pases realizó en el campo rival (613).