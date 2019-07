Boy a Gignac: “Yo soy el número uno”

El DT consideró que el francés lo puede rebasar en goles, pero en calidad él es mejor.

Tomás Boy y André-Pierre Gignac se enfrascaron en una fuerte discusión durante el encuentro entre y Tigres, sin embargo, el pleito continuó fuera de la cancha.

El DT del Rebaño consideró que él fue mejor que el francés, pese a que el hoy jugador de los felinos está a punto de rebasarlo como máximo goleador de la UANL.

"Yo soy el número uno, me puede rebasar en goles, pero de calidad a calidad es otra cosa", mencionó Boy en entrevista con Futbol Picante de ESPN.

En cuanto a la discusión, el entrenador aseguró que fue provocado por Gignac, aunque agregó que hizo mal en responder.

"Cuando a Gignac no le salen las cosas quiere arreglar todo de palabras, tiró balonazos, pero yo no me metí con él para nada, me enganché, que es lo terrible y no debo hacer eso", sentenció.