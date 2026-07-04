Bouadi establece un récord africano frente a Canadá

Ayub Bouadi ha hecho historia en el fútbol africano al jugar de titular con Marruecos ante Canadá este sábado en los octavos del Mundial 2026.

El encuentro se disputa en el estadio de Houston (Estados Unidos), donde Marruecos busca los cuartos tras eliminar a Holanda en penaltis, y Canadá hizo lo propio con Sudáfrica.

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Bouadi, de 18 años, se ha convertido en el primer africano en jugar cuatro partidos como titular antes de cumplir 19.

El joven centrocampista se ha consolidado como uno de los grandes descubrimientos de la selección marroquí en el torneo, manteniendo su lugar en el once inicial.

El ganador de este partido se medirá al vencedor de Francia-Paraguay en la siguiente ronda.



