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Bostikoglu a las estrellas del Al-Nasr: «El respeto es la base de todo»

A. Postecoglou
Al Nasr FC
1ª División
Australia
Arabia Saudita

Declaraciones llamativas del entrenador australiano

El australiano Ange Postecoglou, nuevo técnico del Al-Nassr, destacó la importancia de la colaboración mutua en su presentación.

El club lo fichó el sábado por dos temporadas, y debutará en la próxima campaña.

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Este domingo dirigió su primera sesión ligera con el plantel.

En su primera charla con el plantel afirmó: «Lo más importante es el respeto; debemos respetar el trabajo que vamos a realizar».

Y añadió: «Intentaremos ayudar al club a hacer realidad sus sueños, y os pido que deis todo lo que tenéis para hacer felices a nuestra afición».

Y concluyó: «Sé que es difícil rendir siempre al máximo, pero os pido que lo deis todo y ya veremos qué pasa».

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