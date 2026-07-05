Bostikoglu a las estrellas del Al-Nasr: «El respeto es la base de todo»

El australiano Ange Postecoglou, nuevo técnico del Al-Nassr, destacó la importancia de la colaboración mutua en su presentación.
El club lo fichó el sábado por dos temporadas, y debutará en la próxima campaña.
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Este domingo dirigió su primera sesión ligera con el plantel.
En su primera charla con el plantel afirmó: «Lo más importante es el respeto; debemos respetar el trabajo que vamos a realizar».
Y añadió: «Intentaremos ayudar al club a hacer realidad sus sueños, y os pido que deis todo lo que tenéis para hacer felices a nuestra afición».
Y concluyó: «Sé que es difícil rendir siempre al máximo, pero os pido que lo deis todo y ya veremos qué pasa».