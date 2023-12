Borussia Dortmund vs. PSG, Champions League 2023-2024: dónde ver en vivo, TV, canal, streaming y alineaciones probables

Los Negriamarillos reciben a los Parisinos en el estadio Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund recibe al PSG este miércoles 13 de diciembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Signal Iduna Park, por la sexta jornada del Grupo F de la temporada 2023-2024 de la Champions League.

Vive en directo el Borussia Dortmund vs. PSG de la Champions League 2023-24

Los Negriamarillos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a AC Milan en la fecha 5, con goles de Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens y Karim Adeyemi. El equipo dirigido por Edin Terzić es primero en el grupo con 10 puntos, ya clasificado a los Octavos de Final.

Por su parte, los Parisinos empataron por 1-1 frente a Newcastle en su más reciente partido en la competición, con anotación de Kylian Mbappé al minuto 98. El cuadro a cargo de Luis Enrique es segundo en la clasificación con siete unidades, a un paso de lograr su pase a la siguiente fase.

Alineaciones probables del Borussia Dortmund vs. PSG

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Özcan, Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Füllkrug

Bajas: Emre Can (sancionado), Haller (no especificado), Nmecha (cadera), Duranville (falta de forma), Moukoko (cuádriceps), Ryerson (ligamento), Kamara (no especificado), Lotka (no especificado), Meunier (no especificado), Morey (no especificado), Ostrzinski (no especificado), Papadopoulos (no especificado), Pohlmann (no especificado)



Dudas: Wolf (tobillo), Sabitzer (gemelo)

Apercibido de sanción: Schlotterbeck

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani, Mbappé

Baja: Navas (espalda), Kimpembe (Aquiles), Mendes (bíceps femoral), Fabián Ruiz (hombro), Dembélé (sancionado)

Duda: Ninguna

Apercibido de sanción: Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte

¿Cuándo y dónde es el Borussia Dortmund vs. PSG?

PARTIDO Borussia Dortmund vs. PSG FECHA Miércoles, 13 de diciembre de 2023 HORARIO 21:00 ESTADIO Signal Iduna Park, Dortmund (Alemania)

¿Dónde ver en directo el Borussia Dortmund vs. PSG?

ZONA CANAL HORARIO España M+ Liga de Campeones 3 (M62 0118) M+ Liga de Campeones 4 (M180 0276) 21:00 Sudamérica Star+

FOX Sports ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México HBO Max 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha pasado en estas últimas campaña, la Liga de Campeones es una competición que es exclusivamente de pago en España. En ese sentido, el torneo se podrá ver de manera única en Movistar Liga de Campeones y todas sus vertientes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratuitos y tienen coste, pero que te contamos a continuación cómo se pueden contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas opciones distintas de contratar los paquetes Fusión que existen. Eso quiere decir que se pueden ver las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O líneas móviles. Opciones diversas, para que cada cual decida la que es su favorita.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra fantástica vía para toda aquella persona que desee ver la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Europa League y otras competiciones. Esto es porque Movistar+ no puede tener los derechos en exclusiva, por lo que debe compartirlos con otras plataformas.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la UEFA Champions League se puede seguir por cualquier aparato que disponga de acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por medio de la propia web de la plataforma.

Hay una particularidad, a ese respecto. Y es que los duelos de cada jornada se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una clave electrónica. Para obtener más info, se puede acceder a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la app oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al deseo del usuario.

Más cosas: todos los partidos de cada semana en la Liga de Campeones se pueden seguir en directo y en todos los lugares del planeta. Pero aparte, existen redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que cada cual puede ver (en directo o en diferido) cada choque cuando y donde así lo quiera.