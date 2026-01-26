Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoInter Milán
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica y Centroamérica)
Francesco Schirru

Borussia Dortmund vs Inter, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Borussia Dortmund y Inter, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La remontada contra el Pisa y la primera escapada por el Scudetto, permiten al Inter lanzarse al último partido de la Liga de Campeones con mayor tranquilidad. El último período europeo ha sido bastante complicado para el equipo de Chivu, que después de las primeras cuatro victorias ha sufrido tres derrotas consecutivas. A pesar de ello, el equipo milanés todavía puede alcanzar los octavos, aunque debería vencer al Borussia en Dortmund.

Sigue aquí en directo el partido Borussia Dortmund vs Inter de la UEFA Champions League

De la misma manera, el Dortmund, en zona de playoffs al igual que el Inter, quiere acceder a la fase de eliminación directa del torneo, consciente de que debe vencer a los nerazzurri para al menos jugar los playoff. Últimos 90' del grupo único y la imposibilidad de fallar.

Inter y Dortmund están separados por un punto, con los aurinegros actualmente con 11. Frente al 'muro amarillo' de los aficionados locales, el equipo de Chivu debe redimir las últimas derrotas europeas y demostrar que aún puede dar que hablar en el resto del torneo, además de ser subcampeón vigente.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver este partido de la Champions League:

Liga de Campeones
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Cómo ver Borussia Dortmund vs Inter, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México se podrá seguir por Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports 2 (Argentina), ESPN 7 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, CBSSN, Fubo y Paramount+ con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN 

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Borussia Dortmund vs Inter: Hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Champions League
Signal Iduna Park

El partido Borussia Dortmund vs Inter se juega este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, tiempo de España, en el estadio Signal Iduna Park.

  • Argentina: 17:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre equipos y alineaciones

Borussia Dortmund contra Inter Milán alineaciones probables

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-5-2

Home team crestINT
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
5
R. Bensebaini
3
W. Anton
27
K. Adeyemi
2
Y. Couto
8
F. Nmecha
26
J. Ryerson
10
J. Brandt
7
J. Bellingham
9
S. Guirassy
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
11
L. Henrique
7
P. Zielinski
8
P. Sucic
32
F. Dimarco
23
N. Barella
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Probables alineaciones Borussia Dortmund-Inter

INTER (3-5-2):Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. Entrenador: Chivu
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Entrenador: Kovac

Forma de Dortmund e Inter

Enfrentamientos Borussia Dortmund-Inter

BVB

Últimos partidos

INT

1

Victoria

0

Empates

1

Victoria

3

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificación de Dortmund e Inter

Anuncios
0