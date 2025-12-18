Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Signal Iduna Park de Dortmund será el escenario para el partido del viernes por la noche (19 de diciembre) entre Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach. El duelo de los Borussen en la jornada 15 comenzará a las 20.30 horas (tiempo de España). Lea aquí la previa del partido Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de televisión, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Horario de inicio Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

El partido se disputa este viernes 19 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Alineaciones

Noticias sobre el Borussia Dortmund

El empate 1:1 contra el SC Freiburg fue insuficiente para el BVB, ya que tanto el Bayern como el Leipzig tropezaron. Así se perdió la oportunidad de superar a los Leipzig, que tienen los mismos puntos. La distancia con el Bayern ya es de nueve puntos. El internacional Nico Schlotterbeck estaba visiblemente frustrado, internamente habría habido una discusión acalorada con Serhou Guirassy.

En cuanto a personal, la situación en el BVB no es muy alentadora: Jobe Bellingham (suspensión por tarjeta roja) y Ramy Bensebaini (Copa de África) de todos modos no estarán. Hay dudas sobre las participaciones de Sabitzer (tensión muscular), Brandt (problemas de tobillo), Anton (lesión en el muslo), Anselmino (lesión en el muslo), Özcan (problemas en el tendón de Aquiles) y Mane (enfermo).

También hay movimientos en el mercado de fichajes: Niklas Süle podría despedirse de Dortmund en verano, con el nuevo fichaje Fabio Silva quizás sea en invierno.

Noticias sobre el Borussia Mönchengladbach

Los Gladbach se han recuperado después de un inicio de horror y, tras una fuerte fase, ocupan el undécimo lugar con 16 puntos. Sin embargo, después de cinco partidos sin derrota, sufrieron una derrota en casa por 1-3 contra el VfL Wolfsburg.

Tim Kleindienst parece estar plagado de lesiones. El delantero se recuperó recientemente de una grave lesión de rodilla, pero ahora estará de baja varias semanas. Además, Chiarodia (desgarro muscular), Ngoumou (falta de forma física), Urbich (mononucleosis) y Honorat (problemas en la pantorrilla) tampoco estarán disponibles. Hack (problemas de rodilla) y Friedrich (problemas de tobillo) son duda.

Forma

Balance de enfrentamientos directos

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Las Tablas

