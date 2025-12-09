Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Marcos Moreno

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Borussia Dortmund y Bodö/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Para el Borussia Dortmund, la acción continúa el miércoles 10 de diciembre con la jornada 6 en la fase de grupos de la Champions League. Después de regresar a la senda del éxito contra el Athletic Bilbao, ahora buscan otra victoria en casa contra el Bodö/Glimt. El partido comenzará a las 21:0 horas, tiempo de España, en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Sigue aquí en directo el partido Borussia Dortmund vs Bodö/Glimt de la Champions League

Cómo ver Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+
Movistar+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México se podrá seguir por Fox y Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium.

Noticias del Borussia Dortmund

En el más reciente partido de liga contra el TSG 1899 Hoffenheim, el Borussia Dortmund logró una victoria de 2:0, lo cual representa para el entrenador Niko Kovač un paso de vuelta a la senda del éxito, después de que el club fue eliminado previamente en la copa. 

Con la vista puesta en el partido contra Bodö/Glimt, Dortmund confía en su fortaleza como local en la Champions League y busca consolidarse en el campo superior del grupo con otra victoria.

Noticias del Bodö/Glimt

El FK Bodø/Glimt ha demostrado nuevamente en esta temporada un excelente desempeño en la liga nacional — el equipo finalizó la temporada de la Eliteserien noruega en el segundo lugar.

A nivel internacional, el club hizo ruido la pasada temporada: Bodø/Glimt alcanzó, como el primer equipo noruego en la historia, las semifinales de una gran competición continental, después de vencer en los cuartos de final al club italiano Lazio Roma.

Antes del duelo con Dortmund, el entrenador Kjetil Knutsen enfatiza que su equipo se apoyará consistentemente en su estilo de juego ofensivo — aunque Bodø/Glimt tradicionalmente actúa con más cautela cuando juega fuera de casa. No considera el estancamiento como una opción.

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Hora del inicio

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Alineaciones

Borussia Dortmund contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-3-3

Home team crestBOD
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
27
K. Adeyemi
2
Y. Couto
10
J. Brandt
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
9
S. Guirassy
12
N. Haikin
20
F. Sjoevold
5
H. Aleesami
4
O. Bjoertuft
15
F. Bjoerkan
7
P. Berg
19
S. Fet
26
H. Evjen
25
I. Maeaettae
11
O. Blomberg
9
K. Hoegh

4-3-3

BODAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Knutsen

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Forma

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BOD
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Récord de enfrentamientos directos

Borussia Dortmund vs. Bodö/Glimt: Las tablas

