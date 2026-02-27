Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Borussia Dortmund vs Bayern Múnich, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.
Cómo ver Borussia Dortmund vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Disney+
|Ver aquí
|Fubo
|Ver aquí
|DAZN
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.
Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN
Hora de inicio del partido Borussia Dortmund vs Bayern Múnich
El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.
- México: 11:30 horas
- Argentina: 14:30 horas
- Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)
Previa del partido
Getty Images
La temporada de la Bundesliga alcanza su punto álgido este sábado, cuando el Borussia Dortmund recibe al Bayern Múnich en el Signal Iduna Park para una edición de Der Klassiker que podría decidir el título.
Con solo ocho puntos separando a ambos en lo más alto de la tabla, una victoria del Dortmund abriría de par en par la lucha por el título, mientras que un triunfo del Bayern podría prácticamente asegurar su condición de campeón virtual.