Todo parece indicar que el Borussia Dortmund está a punto de cerrar una de sus operaciones más decepcionantes de los últimos tiempos, después de que el lateral brasileño Yan Couto se haya acercado a abandonar el club para incorporarse al Como italiano, en un movimiento que podría representar la solución ideal para todas las partes antes del inicio de la nueva temporada, según informó el diario alemán "Bild".

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que el traspaso de Yan Couto (24 años) al Como 1907 se encuentra en su fase final, después de que el club italiano y el Borussia Dortmund alcanzaran un acuerdo por el que el jugador se marchará cedido con opción de compra.

El informe señaló que ambas partes mantuvieron intensas negociaciones sobre el valor económico de la operación, antes de llegar a un acuerdo definitivo, ya que la opción de compra asciende a unos 20 millones de euros.

La operación había estado a punto de venirse abajo a finales del pasado mes de julio a causa de las discrepancias sobre los aspectos económicos, aunque las negociaciones experimentaron un gran avance en los últimos días, hasta situar el traspaso muy cerca de concretarse.

Un fichaje que no cumplió las aspiraciones del Dortmund

El Borussia Dortmund fichó a Yan Couto de forma definitiva en el verano de 2025, tras activar la cláusula de compra obligatoria de su contrato por 20 millones de euros, después de un periodo de cesión desde el Manchester City que le costó al club alemán cerca de 5 millones de euros.

Pese al elevado coste de la operación, el internacional brasileño, que ha disputado cuatro partidos con la selección de su país, no logró reafirmarse dentro del equipo, ya que su rendimiento quedó lejos de las expectativas.

Además, Couto era uno de los jugadores mejor pagados del equipo, tras alcanzar su salario anual cerca de 5 millones de euros, algo que no se vio reflejado en su rendimiento sobre el terreno de juego.

El valor de mercado del jugador descendió de forma notable, después de haber llegado a los 25 millones de euros en junio de 2024, antes de caer actualmente a los 17 millones de euros, en una clara señal del descenso de su nivel durante el último periodo.

El Dortmund busca el recambio

Al mismo tiempo, el Borussia Dortmund tenía a Elias Baum, lateral del Eintracht Frankfurt de 20 años, entre los principales candidatos para suplir la salida de Couto.

El jugador cuenta con el aprecio del director deportivo del Dortmund, Uli Bock, que lo conoce bien desde la etapa en la que trabajaron juntos en el Elversberg, donde Baum jugó cedido durante la temporada 2024-2025 y logró imponerse como titular.

Pese al interés del Dortmund, el Eintracht Frankfurt no tiene intención de desprenderse de los servicios del joven jugador. El entrenador del equipo, Adi Hütter, confirmó su apuesta por la continuidad de Baum, declarando: "Vamos a mantenerlo con nosotros, porque lo veo como un lateral con vitalidad y dinamismo. Es uno de los canteranos del club y estoy muy satisfecho con lo que aporta. Ha mostrado un nivel muy alto en los entrenamientos y sigue evolucionando de forma extraordinaria".