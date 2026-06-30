Borst teme que solo haya un candidato para sustituir a Koeman

Hugo Borst critica a Nigel de Jong en el Algemeen Dagblad y espera que, como Ronald Koeman, deje pronto su cargo en la KNVB.

«Koeman dijo al final del partido que, si pudiera volver a hacerlo, lo haría exactamente igual. Bueno, da igual, de todos modos se va», afirma Borst, que no espera otra cosa que la rápida salida del seleccionador de la selección holandesa.

«Lo importante es que a Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, se le agradezca cuanto antes su incompetencia. Antes de que vuelva a nombrar a otro entrenador equivocado», sentencia Borst sobre el excentrocampista de la selección holandesa.

Explica que De Jong podría haber fichado a Peter Bosz como sucesor de Koeman en enero, pero no lo hizo; poco después, Bosz renovó con el PSV.

«Ahora Arne Slot está libre, a Erik ten Hag también se le podría convencer para que dejara el FC Twente, pero me temo que acabará proponiendo a Michael Reiziger», concluye Borst, preocupado por un posible ascenso del técnico de la sub-21.

Koeman aún no decide su futuro con la selección. Primero hablará con su agente, Rob Jansen.

Su contrato con la KNVB expira y ya prepara su segunda despedida tras llevar a Holanda a semifinales de la Euro 2024 y a octavos en este Mundial.