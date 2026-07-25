El futuro del guardameta marroquí Yassine Bounou en el Al Hilal saudí está rodeado de mucha incertidumbre, después de que informes de prensa revelaran que la directiva se encamina a tomar una decisión que podría poner fin a su etapa con "El Líder", pese al notable nivel que ha ofrecido desde que se incorporó al equipo.

Bounou llegó al Al Hilal durante el mercado de fichajes de verano de 2023, procedente del Sevilla español, y rápidamente se impuso como uno de los elementos más destacados del equipo, contribuyendo a llevar a "El Líder" a la conquista de cinco títulos locales, además de su llamativo protagonismo en numerosas grandes citas, encabezadas por el Mundial de Clubes, en el que ofreció actuaciones que recibieron elogios generalizados.

Según los informes, la directiva del Al Hilal estudia la opción de retirar el nombre de Bounou de la lista local, inscribiendo en su lugar al guardameta internacional saudí Mohammed Al Owais, con el objetivo de liberar una plaza en la lista de jugadores extranjeros que permita al club registrar un nuevo fichaje foráneo de cara a la próxima temporada.

En este contexto, el portal marroquí "Le Site Info Sport" reveló que los responsables del Al Hilal esperan el regreso de Bounou de sus vacaciones de verano para mantener una reunión decisiva con el guardameta marroquí, en la que se definirán los rasgos de su futuro con el club, ya sea la continuidad o la marcha durante el actual mercado de fichajes.

Estos acontecimientos coinciden con informes que han vinculado el nombre de Bounou con un traspaso a varios clubes de Inglaterra, España y Turquía, lo que ha llevado a la directiva del Al Hilal a estudiar la opción de venderlo, especialmente ante su deseo de reordenar la lista de jugadores extranjeros, apostando por Mohammed Al Owais para proteger la portería del equipo a nivel local.

"Le Site Info Sport" señaló que a Bounou no le entusiasma la idea de continuar en el Al Hilal si va a desempeñar el papel de guardameta suplente y solo participar en los partidos de la Liga de Campeones de Élite de Asia, al tratarse de un jugador con una personalidad competitiva que no acepta permanecer largos periodos en el banquillo.

Se espera que los próximos días sean testigos de acontecimientos decisivos en torno al futuro del guardameta marroquí, ante el deseo del Al Hilal de reconfigurar su plantilla y el empeño de Bounou en obtener un papel titular acorde con lo que ha ofrecido a lo largo de su etapa con el equipo.