Bombazo en la Premier: el Aston Villa apunta a Sergio Ramos

El Aston Villa, aquejado de varias lesiones en la línea defensiva, se ha movido para fichar al defensa central Sergio Ramos, actualmente sin equipo. Según se informa, el entrenador Unai Emery se ha reunido en persona con su compatriota. El conjunto inglés busca reforzar la defensa con una estrella de nivel mundial de cara a un calendario exigente. Sin embargo, dado que Sergio Ramos no fue incluido en la lista de la UEFA para la Champions League, no podrá jugar en caso de que el traspaso se concrete.





LA DECISIÓN DE EMERY - Según informa el medio español "Fichajes", el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, se ha movido en primera persona para convencer al veterano defensa de cuarenta años. Emery, que se ha reunido con su compatriota, busca cubrir la falta de defensas centrales en la plantilla aprovechando el liderazgo y la experiencia de Ramos.