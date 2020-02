Bombazo de la UEFA: Manchester City, excluido de Europa por dos años

Bombazo de la UEFA: el ha sido suspendido por las dos próximas ediciones de la (y de toda competición UEFA) , según ha confirmado el propio organismo europeo este martes. Así de dura ha sido la sanción para el conjunto que entrena Pep Guardiola por incumplir las normas del Fair Play financiero . Los Citizens deberán pagar, además, 30 millones de euros , aunque al club inglés todavía le queda la apelación ante el TAS.

UEFA takes note of the decision of the independent Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB), issued today, relating to Manchester City Football Club...