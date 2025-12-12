Bolonia vs Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gran partido en la noche del domingo deEn el estadio Renato Dall'Ara se enfrentan Bolonia y Juventus, en la lucha por la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Semana positiva para los emilianos, que en la Europa League vencieron 2-1 al Celta y ahora quieren recuperar la victoria también en la liga.

Sigue aquí en directo el partido Bolonia vs Juventus de la Serie A 2025-26

La Juventus, por su parte, superó 2-0 al Pafos en la Champions y ahora busca redimirse también en la Serie A, donde la semana pasada llegó la derrota contra el Napoli de Antonio Conte.

Arbitra Davide Massa, en el VAR Mariani.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

¿Cómo ver Bolonia vs Juventus en directo? Canal de TV y transmisión en streaming

El partido se podrá ver a través de DAZN y LaLiga TV M3 en España, así como por ESPN y Disney+ Premium en México. En Estados Unidos la transmisión estará a cargo de DAZN, CBSSN, Paramount+ y Fubo, mientras que en Sudamérica se transmite en Disney+ Premium.

Bolonia vs Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

El partido entre Bologna y Juventus, válido para la 15ª jornada de Serie A, se jugará el domingo 14 de diciembre, en el estadio Renato Dall’Ara, con inicio a las 20:45 horas, tiempo de España.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina : 16:45 horas

: 16:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Alineación de Bolonia

Alineación de Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

La Juventus ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos considerando también la Champions League, perdiendo solo en Nápoles: Spalletti apunta a continuar la racha positiva. El Bologna, en cambio, quiere encontrar el éxito en el campeonato, después del empate con la Lazio y la derrota con la Cremonese.

Partidos entre los dos equipos

En el pasado reciente domina el empate: todos los últimos cinco partidos terminaron en igualdad. El último éxito es de la Juventus: el 3-0 del 2 de octubre de 2022.

Clasificación

Bologna quinto en la clasificación con 25 puntos, -2 de la Roma que ocupa la cuarta posición. La Juve es séptima, a dos puntos precisamente de los emilianos.