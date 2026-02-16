Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoInter Milán
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Bodo/Glimt e Inter de Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Después de ver esfumarse una clasificación directa que parecía segura, con 3 derrotas en las últimas 3 jornadas de la fase de liga, el Inter está llamado a ganarse el pase a los octavos de final de la Champions League 2025/2026 en los Playoffs.

El sorteo de la eliminatoria de repesca le ha deparado a los nerazzurri el Bodo/Glimt, ya rival de la Juventus en el grupo único y derrotado 3-2 en casa por los bianconeri. Ida en Noruega, vuelta en San Siro el martes 24 de febrero a las 21:00.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluida la relativa al canal de TV donde ver el encuentro, las alineaciones y la transmisión en streaming.

Cómo ver Bodo/Glimt vs Inter de Milán, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina), ESPN Premium (Chile) y ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount, +ViX Premium y UniMás, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Liga de Campeones
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Bodo/Glimt vs Inter de Milán

crest
Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
Aspmyra Stadion

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Aspmyra.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Bodoe/Glimt contra Inter Milán alineaciones probables

Bodoe/GlimtHome team crest

4-3-3

Formación

3-5-2

Home team crestINT
12
N. Haikin
15
F. Bjoerkan
20
F. Sjoevold
4
O. Bjoertuft
6
J. Gundersen
7
P. Berg
26
H. Evjen
19
S. Fet
11
O. Blomberg
10
J. Hauge
9
K. Hoegh
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
31
Y. Bisseck
7
P. Zielinski
8
P. Sucic
32
F. Dimarco
23
N. Barella
11
L. Henrique
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Knutsen

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Bodo/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Haug. Entr. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Entr. Chivu.

Forma

BOD
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre los dos equipos

Anuncios
0