Boca suma otra promesa del Ascenso: quién es Damián Puebla

A través de un convenio firmado con Racing de Córdoba, el Xeneize incorporó a sus Inferiores al delantero de 16 años.

Desde hace un largo tiempo, Boca tiene una política de nutrir sus Divisiones Inferiores con futbolistas formados en otras instituciones, a los que adquiere desde muy jóvenes y muchas veces termina vendiendo en negocios muy lucrativos. A través de esta metodología llegaron al club ídolos de la talla de Juan Román Riquelme, así como también jugadores transferidos en cifras millonarias como Facundo Colidio. En este mercado de pases, la larga lista de promesas compradas por el Xeneize ya había incorporado los nombres de Owen Blanco y Gastón Ávila. Y ahora suma un nuevo integrante: Damián Puebla.

El cordobés, de 16 años, juega como delantero y llega a la Ribera desde Racing de Córdoba, donde llegó a realizar la pretemporada con el plantel de Primera de la mano de Reinaldo Merlo (aunque no debutó de manera oficial, sí lo hizo en la Primera Local, el equipo que juega la liga provincial). Según informó el club de Nueva Italia a través de un comunicado, el jugador se sumará a Boca "como parte de un convenio marco entre las dos instituciones para trabajar en forma conjunta desde aquí y en adelante", pero no se dieron a conocer las cifras de la operación.

Nacido el 15 de sepiembre de 2002, Puebla se formó como mediocampista central, pero en el último tiempo pasó a desempeñarse como extremo o como segundo delantero. "Es un chico con explosión, velocidad y siempre tiene el arco entre ceja y ceja. Tiene un gran futuro", lo definió Claudio Olmos, quien formaba parte del cuerpo técnico de Mostaza en el conjunto cordobés, en diálogo con el sitio Mundo Ascenso.

Nino, como le dicen al atacante, llega al Xeneize después de haber sido reclutado por Claudio Vivas (ahora ex coordinador de Inferiores) y de pasar una prueba en diciembre de 2018. Según retrataron medios locales, el pibe fue recibido como un héroe en el barrio San Jorge de la capital cordobesa: "Había mucha gente, estaban todos emocionados, no me esperaba algo así. Me cuesta creer lo que está pasando, todavía no caigo, pero hay que disfrutarlo", contó el juvenil.

El futuro lo espera.