Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Luego de lograr la clasificación en el plano local, el Xeneize viaja a Guayaquil para intentar adueñarse de la cima del Grupo C.

El infernal calendario no le permitió a Boca disfrutar demasiado el triunfo ante Lanús del último domingo, que le permitió cumplir el primer objetivo de la temporada: lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Así, una vez consumada la victoria en La Bombonera, el plantel partió rumbo a Guayaquil, en donde tendrá otro encuentro clave ante Barcelona, en el que se pondrá en juego el liderazgo del Gupo C.

Tanto el Xeneize como el Coloso tienen puntaje ideal tras haber ganado sus dos primeros partidos y ambos buscarán cerrar esta primera ronda de partidos, al menos, invictos. Si bien un empate no le caería mal a ninguno de los dos, quien sume de a tres quedará apenas a un pasito de meterse en octavos de final.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Aunque se especulaba con que no viajaría, finalmente Miguel Ángel Russo incluyó a Carlos Tevez entre los convocados para ir a Ecuador. Quienes no aparecen entre los citados son Sebastián Villa y Agustín Almendra, que tendrán descanso luego de una larga seguidilla de partidos, ni tampoco Edwin Cardona, a quien se le detectó una miocarditis luego de haberse recuperado del coronavirus. El otro que no viajó es Frank Fabra, que contra Barcelona cumplirá su tercera y última fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en la semifinal de la edición pasada. Entre los regresos se destacan los de Esteban Andrada, Carlos Zambrano y Emmanuel Mas.

📋 Esta es la delegación que en minutos emprende el viaje a Guayaquil para jugar el martes ante Barcelona de Ecuador por la tercera fecha de la zona de grupos de la #CopaLibertadores . pic.twitter.com/0mhiwaCUtg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 2, 2021

Las dos victorias en los primeros dos partidos le dejaron un buen margen de error en el certamen continental, por lo que el DT no necesita arriesgar a todos los titulares: del equipo de memoria de las últimas semanas, sólo Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Alan Varela y Cristian Medina estarán de entrada. La principal novedad en la alineación será el regreso de la línea de cinco en el fondo, con el retorno de Zambrano a la titularidad.

En el ataque, sin Tevez, Franco Soldano volvería a ser el centrodelantero y Cristian Pavón volvería a la titularidad, mientras que el reemplazante de Agustín Almendra en la mitad de la cancha sería Gonzalo Maroni. ¿Los once? Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Gonzalo Maroni; Cristian Pavón, Franco Soldano.

LA FORMACIÓN DE BARCELONA

El equipo de Fabián Bustos llegará con una pequeña ventaja sobre su rival: en vez de jugar el domingo a primera hora, enfrentó a Delfín el sábado, justo en el día de su 96° aninversario. El DT decidió cuidar a Carlos Garcés, el goleador del plantel, Damián Díaz, Michael Hoyos y Leandro Martínez, entre los más destacados titulares, por lo que llegarán al duelo del martes sin mayores inconvenientes físicos y con un día más de descanso.

¿Un posible equipo? Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Willian Riveros, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Leandro Martínez; Carlos Garcés.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre Boca y Barcelona será el martes 4 de mayo a partir de las 21:30, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil. El arbitraje estará a cargo del colombiano Andrés Rojas.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN, disponible para aquellos que tengan contratado un servicio básico de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).