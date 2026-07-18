Boadu solicita un contrato con el PSV; Ruben van Bommel vuelve a la acción

El PSV se tomó la revancha ante el Union Sint-Gillis. En un amistoso que duró toda la tarde, los de Eindhoven vencieron 7-3 a los belgas, ante los que en septiembre cayeron 1-3 en la Liga de Campeones.

El PSV saltó al campo con un once muy fuerte en Eindhoven; sin los mundialistas, pero con titulares como Joey Veerman, Sven Mijnans y Yarek Gasiorowski.

A la media hora, Ryan Flamingo abrió el marcador con un cabezazo en córner. Tres minutos después, Dennis Man amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área.

Mohamed Fuseini recortó distancias para el Sint-Gillis tras superar a Olij en un mano a mano. Antes del descanso, Mijnans aprovechó un pase atrás corto para devolver la ventaja de dos goles.

Tras el descanso, el Sint-Gillis apretó. Raúl Florucz falló un penalti y el rebote, ambos detenidos por Olij. Pero el portero pasó de héroe a villano al regalar el 3-2 a Fuseini. Guilherme Smith amplió la ventaja local al anotar el 3-3.





A los 75 minutos salieron dos equipos totalmente diferentes. Rubén van Bommel, que se había roto el ligamento cruzado en septiembre ante el Ajax, volvió al campo.

En la segunda parte, el PSV se distanció rápido: en el 54' Van den Berg cabeceó un centro de Verhulst (4-3).

Amir Bouhamdi y Sami Bouhoudane, asistido por Myron Boadu —que reapareció sin contrato—, ampliaron la ventaja a 6-3.

Poco después Boadu asistió a Austyn Jones, que marcó el 7-3.