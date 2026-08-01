El español Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, se ha convertido en el foco de numerosas especulaciones, después de ofrecer un nivel destacado en el Mundial y formar una pareja defensiva bien compenetrada con Pau Cubarsí.

El diario AS señaló que Deco, director deportivo del Barcelona, se interesó durante el Mundial por la situación de Laporte, e incluso acudió personalmente a seguir al defensa español en más de un partido.

La respuesta de los responsables del Bilbao fue tajante, pues confirmaron que 80 millones de euros es el precio exigido para desprenderse del defensa, dado su pleno convencimiento de su importancia, especialmente tras el gran esfuerzo que realizó el pasado verano para regresar al club que vio el inicio de su carrera profesional.

Laporte había puesto fin a su vínculo con el Al Nassr saudí en el verano de 2025, pero la FIFA consideró en un principio que los trámites de su traspaso no se habían completado en el plazo establecido, lo que retrasó la obtención de su certificado de transferencia internacional.

Tras un recurso presentado por el Bilbao y la Federación Española, la decisión fue anulada, y el defensa regresó al club vasco ocho años después de su marcha.

Desde su debut con la selección española, Laporte ha sido un elemento fundamental siempre que ha estado físicamente disponible, tanto con el anterior seleccionador Luis Enrique como con Luis de la Fuente.

Y pese a las críticas que pusieron en duda que mereciera participar en el Mundial, su destacada actuación en el torneo silenció esas voces.

Diversos informes periodísticos también volvieron a relacionar el nombre de Laporte con el Real Madrid, pero lo cierto es que el Barcelona es el club que realizó una consulta oficial a través de Deco. Aun así, la postura del Athletic de Bilbao fue clara, ya que no tiene intención de desprenderse del jugador por menos de 80 millones de euros.

El contrato de Laporte con el Athletic de Bilbao se extiende por dos años más, y ha disputado 54 partidos con la camiseta de la selección española desde la Eurocopa de 2021.