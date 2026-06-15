Bielsa: Arabia Saudí no es un rival fácil y queremos poner en práctica estas ideas

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, advierte que el partido de mañana martes contra Arabia Saudí, en la primera jornada del Grupo 8 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, no será fácil.

Uruguay y Arabia Saudí comparten el Grupo H con España y Cabo Verde.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Bielsa afirmó: «La selección saudí cuenta con jugadores de gran calidad individual; no nos enfrentaremos a un rival fácil en ningún caso».

Y añadió, según recoge el diario «Al-Riyadiah»: «Cualquier conclusión sobre nuestro nivel o preparación se verá tras el partido».

Añadió que su equipo buscará imponer su estilo ofensivo y presionar con muchos jugadores: «Intentaremos atacar y presionar con el mayor número posible de futbolistas, recuperar el balón rápido y mantener coherencia entre lo que hacemos con y sin él».

Estas son nuestras ideas, aunque su éxito dependerá de cómo juegue el rival.

Sobre el retraso del vuelo de Uruguay, afirmó: «No nos causó problemas; ya habíamos completado la preparación en Montevideo».

Sobre la disponibilidad de José María Giménez, explicó: «Giménez tenía un problema en el tobillo y se incorporó tarde a los entrenamientos, pero ya se ha recuperado y está listo».

Sobre Ronald Araújo, añadió: «Llegó con una molestia muscular leve tras jugar seis meses con el Barcelona antes de sufrir una rotura».

Y añadió: «Cuando un jugador se lesiona en un entrenamiento, algo no ha salido bien. Araujo trabaja con un equipo en el que confía y no se ha tomado ninguna decisión sobre él sin consultarlo y acordarlo con ellos».