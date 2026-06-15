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Bielsa: Arabia Saudí no es un rival fácil y queremos poner en práctica estas ideas

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
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M. Bielsa
Arabia Saudita
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EE. UU.
Argentina

El entrenador argentino elogia las habilidades de los jugadores de la selección.

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, advierte que el partido de mañana martes contra Arabia Saudí, en la primera jornada del Grupo 8 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, no será fácil.

Uruguay y Arabia Saudí comparten el Grupo H con España y Cabo Verde.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Bielsa afirmó: «La selección saudí cuenta con jugadores de gran calidad individual; no nos enfrentaremos a un rival fácil en ningún caso».

Y añadió, según recoge el diario «Al-Riyadiah»: «Cualquier conclusión sobre nuestro nivel o preparación se verá tras el partido».

Añadió que su equipo buscará imponer su estilo ofensivo y presionar con muchos jugadores: «Intentaremos atacar y presionar con el mayor número posible de futbolistas, recuperar el balón rápido y mantener coherencia entre lo que hacemos con y sin él».

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Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
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Uruguay
URU

Estas son nuestras ideas, aunque su éxito dependerá de cómo juegue el rival.

Sobre el retraso del vuelo de Uruguay, afirmó: «No nos causó problemas; ya habíamos completado la preparación en Montevideo».

Sobre la disponibilidad de José María Giménez, explicó: «Giménez tenía un problema en el tobillo y se incorporó tarde a los entrenamientos, pero ya se ha recuperado y está listo».

Sobre Ronald Araújo, añadió: «Llegó con una molestia muscular leve tras jugar seis meses con el Barcelona antes de sufrir una rotura».

Y añadió: «Cuando un jugador se lesiona en un entrenamiento, algo no ha salido bien. Araujo trabaja con un equipo en el que confía y no se ha tomado ninguna decisión sobre él sin consultarlo y acordarlo con ellos».

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