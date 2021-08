Betis: Un estreno liguero con un “necesita mejorar”

El cuadro bético arrancó la temporada en Liga con algunos aspectos en los que debe mejorar.

Es el primer partido de Liga, hay muchos lesionados en una pretemporada muy atípica y faltan incorporaciones (quizás más de las que tenemos en la cabeza). Todo eso es tan verdad y cierto como que el Real Betis sigue necesitando pequeños cambios que no han aparecido en la pretemporada y que se evidenciaron ayer en el verde de Son Moix. Parece que continúa la dinámica solidaria con el rival, esa de donarle los primeros cuarenta y cinco minutos y que sigue siendo una constante en el equipo de Pellegrini.

Empezó bien el choque pero rápidamente se diluyó hasta el punto de no solo regalarle tiempo al contrario sino bienes en forma de gol. Es complicado ganar un partido en Primera división, muy complicado, aunque sea un recién ascendido, y si encima le das tanta ventaja pues prácticamente hasta acabas agradeciendo el punto conseguido. Y eso no le puede ocurrir al Betis, y menos en esta temporada tan bonita. Es bonita e ilusionante, porque está en Europa y porque aspira a seguir en ella, el verdadero objetivo, aunque ese es otro cantar.



El partido de ayer recordó al de otros encuentros del año anterior. Algo bueno podría pensarse teniendo en cuenta la clasificación europea. Pero es jugar a un cara o cruz que en la primera vuelta mostró su peor versión y en la segunda le dio para remontar. Pero el Betis de tres competiciones como la que afronta esta temporada necesita una evolución en su juego, mostrarse de la misma forma puede suponer un riesgo que no se debe correr.



Ayer también era un buen momento para ese paso al frente que se espera de determinados jugadores como Fekir. Era el estreno liguero, el rival dejaba tener la posesión y se podía seguir con el buen regusto del gol ante la Roma. Tanto el Betis como Fekir necesitan ese “aquí estoy yo” del francés. Sin el peligro que puede generar el galo, el conjunto verdiblanco ve seriamente mermado su ataque. Se necesitan de él más acciones como la que impactó en el lateral de la red ante un Reina que ya se tumbó para el otro lado. Pisar más la zona del área y acompañar más a un Borja Iglesias que ayer estuvo muy solo y desasistido.



Veremos si la maniobra económica con el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC le da para mejorar una defensa que necesita claras incorporaciones. La problemática financiera está ahí, es innegable, pero el técnico chileno requiere de caras nuevas para poder darle otro aire a una zona que sigue concediendo mucho. Ahora llega el tiempo de los despachos y el arte de las negociaciones para cuadrar operaciones como la de Loren. Para ver si se le puede dar salida a William Carvalho u otras como Sidnei. La experiencia de Cordón aquí juega un papel importante