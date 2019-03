Benzema: "¿Zidane o Mourinho? Solari"

El delantero francés valoró la mala situación del Real Madrid y mostró su respaldo al técnico argentino.

Karim Benzema anotó dos goles en la victoria del Real Madrid ante el Real Valladolid y tras ser el gran protagonista del partido mostró su respaldo públicamente a Santiago Solari para que siga siendo el entrenador del conjunto merengue.

De hecho, al francés le hicieron elegir entre Zidane y Mourinho para heredar el puesto en el banquillo y su respuesta fue clara: "¿Zidane o Mourinho? Solari. Ojalá que Solari se quede hasta final de temporada, pero es cosa del club: Ojalá".

"Eliminado de la Copa, de la Champions y con La Liga casi imposible fue difícil. El fútbol es así. Tenemos que esperar a ganar los 11 partidos que nos quedan, y disfrutar del fútbol, que es lo más importante. El fútbol es así. Hace mucho tiempo que ganamos siempre nosotros. Tenemos un gran equipo, y la gente tenéis que estar más con nosotros. Porque en el fútbol se cambia mucho. ¿Si me refiero a la prensa? Me refiero a la afición, pero a todos en general. No hay que olvidar que ganamos muchas cosas. Es muy importante y muy difícil. Los rivales son muy fuertes. ¿Si creo que nos han faltado al respeto? Yo sólo digo que ganamos mucho en los últimos años, perdimos un partido importante, vale, pero parece que no ganamos nunca", añadía sobre la mala situación que atraviesa el equipo.

Bezema también respondió a las declaraciones de Modric en las que dijo que sin Cristiano, había jugadores que tenían que dar un paso adelante: "Cada uno puede pensar lo que quiera. Si Modric lo piensa... Yo no lo hago así. Cristiano ya no está en Madrid, y tenemos que pensar en nosotros. Cuando estamos en el campo ayudamos todos. Pero el fútbol es así. El vestuario está unido siempre. Lo que pasa, se queda en el vestuario. Estamos todos juntos, les veo muy bien, también al entrenador".