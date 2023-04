Benjamín Mora sueña con dirigir la Selección Mexicana

El director técnico del Atlas se ilusiona con seguir los pasos de Diego Cocca.

Benjamín Mora, director técnico del Atlas, no quita el dedo del renglón, y así como cumplió con el objetivo de dirigir en la Liga MX, también aspira al puesto de seleccionador nacional por México, buscando seguir los pasos de Diego Cocca.

"Qué bueno que no es broma, porque es un tema bastante importante en la carrera de un entrenador. Yo no dejo de tener sueños. Yo creo que nadie me puede quitar o me puede arrebatar el sueño de que algún día, con preparación y con resultados, pueda aspirar a algo así", dijo Mora en conferencia.

"Siempre dije que voy a seguir los pasos de Diego Cocca, ya vino acá y luego a Selección. Eso es una cuestión de tiempo, es una cuestión de establecimiento de mi rol, mi función como entrenador. Si damos resultados en lo que nos requiere Atlas, evidentemente nos acercamos más a la probabilidad en algún momento de poder ser algo así", agregó el timonel rojinegro.

El timonel rojinegro destacó los llamados de Ozziel Herrera y Aldo Rocha, quienes fueron clave en el bicampeonato del Atlas y fueron convocados por Diego Cocca con Selección mexicana para el amistoso contra Estados Unidos.

"Igual cuando yo llegué aquí, tuve conversaciones con Aldo y tuve conversaciones con Ozziel y con otros muchachos del plantel. Yo me comprometí arduamente para poder ayudarles a pisar la Selección Nacional y que en mi gestión haría todo lo que estuviese en mis manos para que ellos pudieran potenciarse y así ser llamados en algún momento a la Selección", mencionó.