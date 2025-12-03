Benfica vs. Sporting Lisboa, Primeira Liga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Benfica y Sporting entran en el campo este viernes 5 de diciembre, a las 21:15 horas (tiempo de España), en un enfrentamiento que abre la 13ª jornada del Campeonato Portugués 2025/26. El partido se lleva a cabo en el Estadio da Luz, en Lisboa.

Tercero en la tabla con 28 puntos, el Benfica llega al clásico motivado por tres victorias seguidas, sumando todas las competiciones. Intentando posicionarse en la lucha por el título, los Encarnados buscan un triunfo más para acercarse al líder Porto, que hoy está seis puntos por delante.

El Sporting, por su parte, ocupa el segundo lugar de la competición, con 31 puntos sumados. Sin perder en 11 partidos, los Leones están en un buen momento y apuntan a un resultado positivo en el clásico de la capital, incluso jugando fuera de casa, para seguir soñando con el tricampeonato portugués.

Cómo ver Benfica vs Sporting Lisboa, Primeira Liga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con transmisión confirmada en España, por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por GolTV Play.

En Sudamérica el duelo será transmitido por GolTV. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de GolTV, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de inicio Benfica vs Sporting Lisboa

Primeira Liga - Liga Portugal Estadio da Luz

El partido se disputa este viernes 5 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

México: 14:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Estados Unidos:15:15 horas (tiempo del este)

Noticias y alineaciones de Benfica vs Sporting Lisboa

