Benedetto: "Me llamaron de la Selección"

El delantero de Boca reveló que tuvo una conversación con el cuerpo técnico de la Albiceleste, que viene siguiendo de cerca cada uno de sus partidos.

Tenía todo para ir al Mundial Rusia 2018, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no tuvo opciones de meterse en la nómina de los 23. Ahora, ya recuperado de la lesión, Darío Benedetto podría regresar a la Selección argentina y tener revancha en la Copa América.

"Me llamaron de la Selección y me dijeron que me estaban siguiendo. Ojalá que pueda volver a la Selección, espero poder volver a hacerlo y jugar la Copa América. El llamado que recibí me motiva para trabajar mejor", dijo el delantero de Boca en el programa de radio Super Mitre Deportivo.

El Pipa fue tomado en cuenta para seis partidos con la Albiceleste, cuatro por Eliminatorias y dos amistosos. Y aunque no pudo estrenarse como goleador, el delantero podría tener una nueva oportunidad si es convocado para los amistosos contra Venezuela y Marruecos, el 22 y 26 de marzo respectivamente.