Jude Bellingham ha logrado un hito histórico con la camiseta del Real Madrid al disputar este sábado su partido número 159 con el equipo en todas las competiciones, ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, en la 14.ª jornada de LaLiga.
El centrocampista ha igualado la cifra de su compatriota David Beckham al frente de los futbolistas ingleses con más partidos disputados con el Real Madrid, según la plataforma de estadísticas «Opta».
La trayectoria de Bellingham en el conjunto blanco arrancó en el verano de 2023, cuando llegó a la capital española procedente del Borussia Dortmund alemán.
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El internacional inglés ha conquistado hasta ahora cinco títulos con el Madrid: la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Supercopa de España.
Por su parte, David Beckham, que vistió la camiseta del Real Madrid entre 2003 y 2007, disputó 159 partidos oficiales con el club, en los que marcó 20 goles.
Beckham se proclamó campeón de LaLiga en la temporada 2006-2007, además de ganar la Supercopa nacional al comienzo de su etapa en el conjunto merengue.
Un verdugo español
En el otro lado, con su gol ante el Real Madrid, el español Toni Martínez, delantero del Alavés, eleva a 13 su cuenta de goles en LaLiga en 2026.
Martínez se ha convertido en el tercer futbolista español con más goles en las cinco grandes ligas europeas en lo que va de año, empatado con Mikel Oyarzabal. Solo lo superan Lamine Yamal, jugador del Barcelona, con 19 goles, y Carlos Espí, delantero del Real Madrid, con 14, según «Opta».
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Resumen Profesional
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Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.
Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística
Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.
Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.
Áreas de Especialización
Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:
Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.
Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.
Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.
Hitos y Momentos Destacados
Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.
Mi Once Ideal Histórico:
Portero: Manuel Neuer.
Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.
Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.
Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).