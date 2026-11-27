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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha entrado en una nueva fase de presión política y judicial, ante el aumento de las iniciativas de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos para investigar su relación con la Administración del presidente republicano Donald Trump y un polémico proyecto de inversión que pretendía dar entrada a inversores privados en los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, con el Mundial a la cabeza.

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En este sentido, la cadena «Sky News» ha revelado que la oficina del congresista demócrata Jamie Raskin ha comenzado a contactar con empleados actuales y antiguos de la FIFA, entre ellos responsables que ocuparon cargos destacados, para pedirles que presten declaración ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

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Se espera que las entrevistas voluntarias comiencen próximamente, mientras que el comité podría hacer uso de sus competencias para citar a testigos y obtener documentos a comienzos del nuevo año, una vez que su control pase a manos de los demócratas a partir de enero de 2027.

La investigación pretende examinar lo que Raskin ha descrito como «pruebas cada vez mayores de una posible corrupción y de un intercambio de favores políticos entre la FIFA y la Administración Trump», además de analizar la naturaleza de la relación entre Infantino y el presidente estadounidense.

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Entre los asuntos planteados por el congresista demócrata figuran el alquiler por parte de la FIFA de una oficina en la Torre Trump de Nueva York y la concesión a Trump del Premio de la Paz del organismo, así como las dudas sobre si la relación entre ambas partes ha supuesto un trato de favor para la Administración estadounidense o ha influido en las decisiones de la FIFA.

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El proyecto «FIFA Forward Enterprise» está en el centro de la investigación. La propuesta consistía en crear una sociedad comercial con un valor estimado de 20.000 millones de dólares y vender una participación del 20% a un grupo de inversores liderado por Thrive Capital, la firma de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, a cambio de una inversión propuesta de unos 4.200 millones de dólares.

Según documentos a los que ha tenido acceso la agencia «Associated Press», el plan contemplaba el traspaso de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA a la nueva empresa durante un periodo de hasta 96 años, antes de que Infantino renunciara a él a finales del pasado julio, presionado por un amplio rechazo.

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Todo ello llega antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, en las que Infantino tendrá por primera vez una competencia real desde que fue elegido en 2016.

La FIFA ha anunciado que ha recibido tres candidaturas: la de Infantino, la del presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, y la del presidente honorario de la Federación Japonesa, Kozo Tashima. Las candidaturas deberán ser examinadas por la Comisión Electoral antes de su aprobación definitiva.

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La investigación estadounidense podría aumentar la presión sobre Infantino, sobre todo si las declaraciones o los documentos aportan nueva información sobre el proyecto de inversión o sobre su relación con la Administración estadounidense.

También podría dañar su imagen ante las federaciones nacionales que participarán en la votación y ofrecer a sus rivales argumentos adicionales para cuestionar su forma de gestionar y la transparencia de sus decisiones. Sin embargo, por ahora no hay conclusiones que demuestren que haya cometido irregularidad alguna, y la investigación no implica automáticamente la apertura de una causa penal ni su exclusión de las elecciones.

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¿Colaborarán los demócratas con los europeos para derribarlo?

Existe ya un frente europeo contrario a Infantino, aunque se mueve por una vía distinta a la de la investigación estadounidense.

El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció el pasado agosto que estudia presentar una denuncia penal en Suiza por una presunta mala gestión financiera vinculada al proyecto, y además ha presentado solicitudes ante tribunales estadounidenses para obtener documentos y testimonios de la empresa de Joshua Kushner y de entidades vinculadas a la FIFA.

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Esto abre la puerta a una confluencia de intereses entre los demócratas y los europeos, ya que la investigación estadounidense podría aportar información y documentos de interés para la vía judicial que persigue la UEFA, mientras que la presión europea podría aumentar el peso político de la investigación en el mundo del fútbol. No obstante, por el momento no hay información confirmada sobre un acuerdo o una coordinación oficial y directa entre ambas partes.

El principal obstáculo para los rivales del presidente de la FIFA sigue siendo el mapa de votos: pese a la oposición de la UEFA, Infantino cuenta con un gran respaldo en Asia, África y Sudamérica.