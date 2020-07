Basta de llorar, por favor

La estrategia no es nueva: llantos para tapar errores propios. Sin embargo, en los últimos meses, el VAR parece haber multiplicado las lágrimas.

Si no fuera por los árbitros, el hubiera sido el campeón de la edición pasada de , de la última edición de la Champions y hasta de algún torneo amistoso de verano que no pudo conquistar. Si no fuera por el VAR, el sería líder del actual torneo, con una ventaja de diez puntos, ganando todos los encuentros por una diferencia de dos o más goles. Si no fuera por los jueces que controlan el VAR, el ya estaría clasificado a la de las próximas dos temporadas. Y el estaría preparándose para disputar el Mundialito en diciembre. Claro que el futuro tiene infinitos cuentos improbables. El presente, que es lo real, dice que el fútbol español se transformó por lo pronto en un mundo de lágrimas. Todos lloran. O casi todos.

Existe una vieja razón para las nuevas quejas: siempre puede ser mejor buscar excusas afuera que reconocer los problemas adentro. Yo no me equivoco, yo soy perfecto, pero me perjudican. ¿Es tan así? ¿Alguien, por ejemplo, puede pensar de verdad que el equipo de Setién perdió el primer puesto por los árbitros y no por su opaco juego?

La consecuencia puede ser peligrosa: con VAR o sin VAR, el dramatismo, quizá, está matando al fútbol. Y aquí se esconde uno de los problemas graves. No sabemos todavía si el VAR llegó para que haya más justicia, pero sí comprobamos que el sistema de videoarbitraje apareció para que se multipliquen las lágrimas. Y la presión mental, tal vez, termina dominando a las cualidades técnicas y físicas de los protagonistas.