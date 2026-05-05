Bas Nijhuis comparte una actualización sobre la salud de Jan Boskamp

Bas Nijhuis acudió el lunes al programa «Vandaag Inside». El árbitro, que sigue en rehabilitación, habló con Jan Boskamp y dio buenas noticias sobre el exentrenador.

El exfutbolista padece varios problemas de salud; ya se han tratado tres, pero el reumatismo muscular aún le causa dolor persistente. «Es una mierda. He tenido cuatro problemas. Tres se han solucionado. Solo queda el reumatismo muscular. Es una mierda», dijo Boskamp recientemente a Rijnmond.

El lunes, en el programa de entrevistas de SBS6, se habló de su salud. El presentador Wilfred Genee recordó que Nijhuis había almorzado con Boskamp. «Esta tarde (lunes) he comido con Jan en Lierse. René ya dijo que no estaba bien, y así era. Pero le pusieron una inyección en la pierna la semana pasada y nota que está recuperando fuerzas».

Nijhuis añadió que Boskamp (77) está recuperando energía: «Era la primera vez que conducía él mismo durante media hora», recordó el árbitro de Enschede, de baja por lesión desde hace varios meses.

Nijhuis añade una anécdota: «Al servir el entrante con lechuga, Jan bromeó: “No soy un conejo”. Fue muy bonito». También recuerda que Boskamp pronunció mal el nombre de un jugador del Feyenoord.

En un momento dado habló del Feyenoord y dijo “Wannebe”; saqué el móvil y vi que era Watanabe. Fue bonito, y también ver que Jan es tan querido por todos», concluye Nijhuis, invitado del bar en VI.