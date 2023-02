Bartomeu niega la compra de árbitros y asume "dudas de carácter ético"

El ex presidente se exzplica en diálogo recogido por el diario "La Vanguardia"

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona entre los años 2015 y 2020, ha roto su silencio respecto al 'caso Negreira'. Bartomeu considera desproporcionado el revuelo originado después de que el programa 'Què t'hi jugues' desvelase el pago por parte del club azulgrana a una empresa propiedad de José María Enriquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en concepto de varios servicios de asesoría.

Bartomeu, en declaraciones al periódico 'La Vanguardia', recuerda que la vinculación entre la empresa 'DASNIL 95' y el Barça tuvo lugar antes de que élaccediera a la presidencia del club. Concretamente, se refiere a la época de Josep Llúís Núñez, y que, sucesivamente, según Bartomeu, esa relación se mantuvo con Joan Laporta, Sandro Rosell y él mismo en el palco. Fue en 2018 cuando se dejó de abonar pago alguno.

Bartomeu, en declaraciones que recoge "La Vanguardia", niega que los servicios prestados por la empresa de Negreira tuvieran relación con un intento de verse favorecidos por los arbitrajes en aquella época. "Es absolutamente falso y absurdo pensar que compramos a ningún árbitro, no hay nada que esconder", sostiene. El ex presidente azulgrana recuerda que los pagos se realizaban a cambio de informes arbitrales que necesitaba el área técnica del club. "Los informes existen, se entregaban tanto al primer equipo como al Barça B antes de cada partido para comentar aspectos acerca del árbitro que tocaba. Los entrenadores y los jugadores los agradecían", explica. Y añade: "Si hubiéramos influido en los árbitros, no nos habrían anulado un gol en la última jornada contra el Atlético que nos daba una Liga, es absurdo pensar eso. Y podría poner más ejemplos", sostiene.

Bartomeu reconoce que quien elaboraba los informes, en formato de DVD, era Javier Enríquez Romero, hijo de Enriquez Negreira. "No solo hacía ese tipo de informes, también nos asesoraba en otros asuntos, era muy buen profesional. Yo con su padre apenas tenía contacto", destaca.

Dudas de "carácter ético", pero no de "carácter legal"

El ex presidente culé asume ciertas dudas "de carácter ético" por lo que se hizo, pero nunca "de carácter legal". "Los pagos eran altos, sí", reconoce el ex presidente del Barcelona, tal y como recoge "La Vanguardia".