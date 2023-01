Barcelona y Atlético de Madrid pactan una opción de compra por Yannick Carrasco

El cuadro azulgrana consigue una opción de compra por el belga en torno a 20 millones

Después del traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid sobre una base de 3 millones de euros fijos, el Barcelona ha conseguido asegurarse una opción preferencial sobre el belga Yannick Carrasco. El club catalán pretendía un intercambio Memphis-Carrasco en este mercado. El Atlético de Madrid se negó a ese trueque, informó a Carrasco que no iba a salir del club en este mercado y así se lo comunicó a Diego Pablo Simeone, que quería seguir contando con el extremo hasta final de temporada, ya que le considera una pieza vital en la plantilla. Carrasco decidió quedarse en el Atleti hasta final de temporada, entendió los motivos del club colchonero y ahora ya sabe que, si el Barça paga una cantidad algo menor a 20 millones de euros a partir del 1 de julio, acabará jugando en el Camp Nou.

Opción de compra por algo menos de 20 millones

Aunque hace meses que todo apuntaba a que Carrasco renovaría por el Atlético de Madrid, el club trasladó una oferta a su agente, que finalmente fue rechazada por su representante, Pini Zhavi, el mismo agente que lleva los asuntos del azulgrana Rober Lewandoswski. Tras el "no" del agente a la oferta de renovación colchonera y el interés del Barça en hacerse con sus sevicios, ambos clubes llegaron a un acuerdo. El Barça tendrá una opción de compra por la que, si paga cerca de 20 millones de euros, podrá fichar a Carrasco para la próxima temporada. Cabe recordar que Carrasco aún tiene contrato con el Atlético de Madrid, cuya vinculación expira el 30 de junio de 2024. Será el Barça el que decida cuando acabe la temporada si quiere a Carrasco o finalmente prefiere ir a por otros objetivos.

Si sale Felipe, vía libre para Soyunçü

Otro nombre propio en el Atlético de Madrid es el de Felipe Monteiro. El central no tiene minutos con Simeone y acaba contrato este mes de junio. Tiene ofertas del fútbol turco y sigue interesando a los "Wolves", porque es un jugador que agrada a Julen Lopetegui. Sin embargo, los días pasan y la decisión está en manos de Felipe, que no acaba de tomar una decisión en firme acerca de irse o seguir en Madrid hasta el 30 de junio. En el Atleti tiene clara la hoja de ruta. Si Felipe acaba saliendo, el Atlético recibirá un dinero por el traspaso y acabará activando la llegada del turco Çaglar Soyunçü, del Leicester City. Si Felipe no sale, el Atlético no hará más movimientos en este mercado de invierno.