El Barcelona goleó a su anfitrión, el Valencia, por (5-0) en el estadio de Mestalla, en un partido en el que el conjunto catalán impuso su dominio total, para colocarse en solitario en lo más alto de LaLiga y enviar un mensaje contundente antes del inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

Tras el partido, el periodista español Juan Feliu se deshizo en elogios por lo que ofreció el Barça en el encuentro.

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Feliu escribe un artículo en el diario "Sport", titulado: "El Barcelona de Flick arrasa, humilla y disfruta".

El texto del artículo fue el siguiente:

Su marcador fue de cinco goles, pero podrían haber marcado seis, siete u ocho, o incluso más.

Este conjunto catalán es tan superior a sus rivales que los domina y los humilla con aparente facilidad. El balón alcanza velocidades difíciles de seguir, y cada jugador cumple su papel a la perfección y, por supuesto, están el talento de Lamine Yamal, el brillo de Fermín, la inspiración de Raphinha, la velocidad de Gordon, la calma de Pedri y la habilidad, la fuerza y el talento de Rodri.

He mencionado a estos seis jugadores, pero no podemos olvidar a Cubarsí, que sigue ofreciendo un rendimiento asombroso; a Joan García, que cubre cualquier despiste; o a la joven promesa Xavi Espart.

Y todo esto con un banquillo excepcional que espera su turno. Ver a Olmo, o a Bernal, o a Cancelo, o a Gavi, o a Gabriel Jesus en el banquillo es un sueño hecho realidad.

Este conjunto catalán es asombroso. Flick ha construido una máquina perfecta diseñada para ganar y ofrecer grandes actuaciones. Actualmente, encabezan la clasificación con 17 goles a favor y solo dos en contra. Un promedio goleador asombroso, y eso sin fichar a Julián Álvarez.

Parece que Lamine y sus compañeros están dispuestos a demostrar a todos que no necesitaban gastar 100 millones en un delantero.

Flick se ha empeñado en que el Barcelona siga mostrando el espíritu de un equipo que juega para ganar, pero también para deleitar a la afición. Y cuando un equipo tiene la pasión, el talento y jugadores capaces de marcar la diferencia en cualquier momento, estas cosas suceden. Los rivales persiguen el balón, el Barcelona se lanza hacia la portería y el partido se convierte en un espectáculo asombroso.

Por eso este inicio resulta tan emocionante. El camino aún es largo, pero el Barcelona ha lanzado un mensaje claro. No han venido aquí para jugar con cautela, ni simplemente para mantenerse, ni para ganar por la mínima. Han venido aquí para continuar su dominio en LaLiga.

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Y si Lamine y sus compañeros mantienen este nivel, sus rivales deberán tener cuidado. Porque este equipo no se conforma solo con ganar, sino que quiere que ganar sea un espectáculo asombroso. Y hasta ahora, están logrando su objetivo a la perfección