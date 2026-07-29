Bandera blanca: el Arsenal se rinde en el fichaje de Vinícius Júnior

Parece que el Arsenal ha comenzado a abandonar el sueño de fichar al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, después de que las esperanzas del club inglés de cerrar el traspaso durante el actual mercado de fichajes se hayan reducido.

Según lo informado por el diario español "Marca", los directivos del Arsenal están convencidos de que Vinicius Junior renovará su contrato con el Real Madrid, lo que ha llevado al club londinense a desistir de la idea de presentar una oferta cuantiosa para convencer al conjunto blanco de renunciar a su estrella brasileña.

El Arsenal se había mostrado como el principal interesado en incorporar a Vinicius, especialmente después de que el Real Madrid decidiera abrir la puerta a fichar a un nuevo extremo por una cifra superior a los 100 millones de euros, pero la postura del propio jugador no dio al club inglés ninguna señal de su deseo de marcharse.

El futuro de Vinicius en el Real Madrid sigue ligado al asunto de la renovación de su contrato, en medio de la continuidad de las negociaciones sobre sus exigencias económicas, ya que su contrato actual finaliza en el verano de la próxima temporada, lo que coloca al club ante dos opciones: alcanzar un nuevo acuerdo o tomar la decisión de venderlo para evitar su salida gratuita.

"Marca" señaló que Vinicius no ha mostrado hasta el momento ningún deseo público de abandonar el Real Madrid, ni tampoco ha emitido ninguna declaración o mensaje a través de las redes sociales que indique su intención de vivir una nueva experiencia.

Tras reducirse las posibilidades de fichar a Vinicius, el Arsenal ha comenzado a buscar otras alternativas para reforzar la posición de extremo, ya que la situación de Gabriel Martinelli sigue sin resolverse, mientras que destaca el nombre del francés Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain, como una de las opciones planteadas, con la competencia del Liverpool.

De este modo, se pone de manifiesto que la esperanza del Arsenal de incorporar a Vinicius Junior se ha convertido, por el momento, en un simple sueño de verano, con el jugador cada vez más cerca de continuar en el Real Madrid y renovar su contrato.