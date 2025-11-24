Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Un enfrentamiento de peso pesado de la AFC Norte está programado para la noche de Acción de Gracias cuando los Cincinnati Bengals se adentren en territorio hostil para enfrentarse a Lamar Jackson y un equipo de los Baltimore Ravens que lleva una racha de cinco victorias consecutivas tras haber tropezado al inicio con un 1-5.

Los Ravens han escalado al primer puesto de la división después de que los Pittsburgh Steelers fallaran contra los Chicago Bears en la Semana 12. También existe la posibilidad real de que Joe Burrow regrese al juego. El mariscal de campo estrella, lidiando con un problema en el dedo del pie, fue cuestionable antes de la Semana 12 y participó plenamente en las prácticas durante toda la semana antes de finalmente quedarse fuera de la derrota ante Nueva Inglaterra. Burrow había señalado el Día de Acción de Gracias como una posible fecha de regreso una vez que se abrió su ventana de práctica hace un par de semanas.

Su regreso añadiría un giro completamente nuevo a este enfrentamiento y complicaría mucho más la vida de un equipo de los Ravens que ha estado logrando victorias a pesar de una ofensiva que aún no ha alcanzado completamente su ritmo.

Estos dos equipos se encontrarán dos veces en las próximas tres semanas, y ambos partidos podrían terminar decidiendo cómo se define la AFC Norte para Baltimore.

Hora de inicio del Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

Los Ravens y los Bengals se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el M&T Bank Stadium, Baltimore, MD, el jueves 27 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET.

Noticias del equipo Baltimore Ravens

Incluso si Lamar Jackson insiste en que se siente bien, el video cuenta una historia diferente. Desde que regresó de su problema en el tendón de la corva, no ha mostrado el mismo ímpetu, promediando solo 17 yardas por carrera en sus últimos cuatro partidos después de superar las 40 por juego durante el primer mes de la temporada.

La desaceleración no se ha limitado a sus piernas. Generalmente un pasador eficiente que ronda el 65 por ciento en su carrera, Jackson ha estado fuera de ritmo últimamente. Ha caído por debajo del 60 por ciento de pases completados en tres juegos consecutivos y no ha superado las 200 yardas de pase en ninguno de ellos.

Lo que ha mantenido viva la racha caliente de Baltimore es la defensa que ha cambiado de estrategia. Al principio del año, los Ravens estaban siendo arrasados en el suelo con más de 134 yardas por carrera por juego. Desde la semana de descanso, ese número se ha ajustado a solo 97, y la presión al mariscal de campo ha cobrado nueva vida. Dre'Mont Jones, recientemente incorporado, incluso logró su primera captura con el equipo el domingo.

El mayor catalizador han sido las pérdidas de balón. Los Ravens estaban en el fondo de la liga con un margen de pérdidas de balón de menos siete al inicio de la temporada. Desde la Semana 8, han cambiado completamente el guión con 10 balones recuperados. El veterano apoyador Roquan Smith atribuyó el renacimiento a un compromiso colectivo de cada nivel de la defensa.

Getty Images

Noticias del equipo Cincinnati Bengals

Los Cincinnati Bengals finalmente podrían recuperar a su mariscal de campo estrella bajo las luces en Acción de Gracias, ya que Joe Burrow se acerca a un regreso completo contra los Baltimore Ravens.

Burrow completó prácticas completas durante la Semana 12 mientras se recuperaba de una cirugía de dedo del pie, obteniendo una etiqueta de cuestionable antes de que el equipo finalmente lo mantuviera al margen para el enfrentamiento con los Patriots. El entrenador en jefe Zac Taylor explicó que Cincinnati simplemente quería darle un poco más de espacio, aunque no llegó a garantizar a Burrow como el titular de la Semana 13.

Mientras tanto, Joe Flacco ha mantenido el fuerte de manera respetable desde su llegada vía intercambio, pero el veterano no ha podido traducir sus actuaciones en victorias consistentes. Cincinnati comenzó el año 2-0 con Burrow al mando, incluso si la estrella de mariscal de campo no estaba en su mejor forma, completando solo el 58.3 por ciento de sus lanzamientos para 189 yardas y un par de touchdowns antes de su revés a principios de temporada contra Jacksonville. Si Burrow sigue apareciendo como participante completo en la práctica.

Pero incluso si Joe Burrow sale como titular en Baltimore, la pregunta persistente sigue siendo: con la temporada deslizándose, ¿hay aún terreno significativo para que los Bengals persigan en este punto?

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Ravens vs Bengals en los EE. UU.

El partido entre los Ravens y Bengals en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por NBC. Los aficionados pueden ver la cobertura en Peacock y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir Ravens vs Bengals en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que buscan estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Ravens vs Bengals

El enfrentamiento entre los Ravens y los Bengals está programado para el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, un recinto con capacidad para 71,008 aficionados y que promete un ambiente candente el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde allí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los partidos de la NFL.

Fútbol de fantasía: Ravens vs Bengals

Lamar Jackson jugó un papel secundario en la última victoria, con Derrick Henry llevando la carga y anotando dos touchdowns en jugadas cortas. La mala racha de Jackson en las últimas tres salidas continuó, ya que solo ha logrado un pase de touchdown, dos intercepciones y solo 57 yardas terrestres combinadas en ese tramo. Intentará volver a la senda positiva en la Semana 13 cuando Baltimore se enfrente a Cincinnati.

Derrick Henry no estuvo exactamente rompiendo jugadas largas, promediando solo 3.0 yardas por acarreo, pero hizo que sus toques contaran al convertir un par de anotaciones de dos yardas. Ahora ha llegado a nueve touchdowns en el año y sigue siendo una fuerte opción de RB1 de cara al enfrentamiento con los Bengals. Zay Flowers encabezó las tablas de recepción de los Ravens, destacándose con una recepción de 20 yardas que representó gran parte de su producción. El veterano receptor solo ha encontrado la zona de anotación una vez en esta temporada, pero con 58 recepciones y 761 yardas, ha brindado un valor constante. Se perfila como un sólido WR2 para la Semana 13.

Por otro lado, Joe Flacco se conectó con Mitchell Tinsley para un touchdown tardío de 17 yardas, pero con la expectativa de que Joe Burrow vuelva para el enfrentamiento de la semana de Acción de Gracias, Flacco volverá a un papel de reserva y saldrá del radar de fantasía.

Mientras tanto, Chase Brown sigue tomando el control de la zona de retaguardia de Cincinnati, registrando 19 acarreos, su mayor carga de trabajo desde el fin de semana inaugural. Buscará construir sobre ese impulso contra una dura defensa de los Ravens en la Semana 13.

Predicciones del partido Ravens vs Bengals

Todavía es temprano en la semana, por lo que no tenemos una respuesta firme sobre Joe Burrow, pero todo, desde su carga completa de práctica hace unos días, indica que está en camino para la noche del jueves.

Si juega, sería un gran impulso para un ataque de los Bengals que ha estado funcionando a toda máquina durante 2025, especialmente con Joe Flacco manteniendo a la ofensiva en marcha en su ausencia. Y honestamente, no sería sorprendente ver a Cincinnati mover el balón contra una defensa de Baltimore que ha luchado contra la competencia de primer nivel esta temporada, incluso si la unidad ha mejorado sus estadísticas últimamente contra un calendario más ligero después del descanso.

Por otro lado, Cincinnati ha cedido la mayor cantidad de puntos en la NFL con 360 y acaba de entregar más de 20 a Nueva Inglaterra en la Semana 12, marcando el décimo juego consecutivo en el que permitió al menos 26.

Dado esa tendencia, la puerta está abierta de par en par para que los Ravens ataquen por el suelo, y esto parece una oportunidad perfecta para que Lamar Jackson recupere su nivel, ya que no se ha visto como la versión MVP de sí mismo en las últimas semanas.

Cuotas de apuestas del partido Ravens vs Bengals

Difusión

Bengals +8.5 (-110)

Ravens -8.5 (-110)

Línea de dinero

Bengals: +360

Ravens: -470

Total

51.5 (Más de -110/Menos de -110)