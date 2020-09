Bale: "Quise irme y el Real Madrid no me lo permitió"

El internacional por Gales dice que buscó salir del club capitalino el año pasado, pero los blancos le pusieron todo tipo de trabas.

Gareth Bale, extremo galés del , ha concedido una entrevista a Sky Sports en la que asegura estar "en manos del club" capitalino, y añade que los blancos le ponen las cosas "muy difíciles".

Desde la concentración con la Selección de , que enfrentará este jueves a Finlandia, Bale fue preguntado acerca de lo que pasará con su futuro este verano y si le gustaría marcharse del Real Madrid, a lo que respondió: "Quiero jugar al fútbol, sólo tengo 31 años y estoy en buena forma. Tengo mucho que dar todavía. Estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser honestos".

"También es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. No me permitieron irme, así que habrá que preguntar al club. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. Qué puedo hacer, tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede".

Sobre estar con la Selección de Gales, comentó: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso. Cuando vengo aquí me siento muy feliz y emocionado y motivado para jugar al fútbol".

En cuanto a un posible regreso a la Premier League, el ex del confesó: "No está en mis manos. Si se da la opción es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club".

Cabe recordar que la relación entre el Real Madrid y Gareth Bale no es la mejor, pero puede siempre empeorar, por lo visto. La última provocación del jugador al conjunto blanco salió a la luz esta semana, con el galés protagonizando un spot publicitario para BT Sport en el que parece trolear al conjunto blanco.