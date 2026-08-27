El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, reveló el motivo detrás del estado de enfado que mostró el portugués Cristiano Ronaldo durante el enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, explicando que la irritación del capitán del "Al-Alami" entre los dos tiempos del partido no se debió a una decisión técnica ni a una disputa dentro del equipo, sino que fue consecuencia de que el "Al-Alami" iba perdiendo por dos goles en un momento en el que buscaba lograr la victoria.

Postecoglou afirmó durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Al-Taawoun, previsto para mañana viernes en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League: "Entiendo que Cristiano es una figura sobre la que todos quieren saber todo, pero es imposible que revele ningún secreto".

Y añadió: "Ronaldo estaba enfadado entre los dos tiempos porque íbamos perdiendo, pero en el vestuario después del partido, y en el autobús, estaba bailando y cantando, y estaba en medio de los jugadores".

El entrenador australiano subrayó que el enfado de Ronaldo no era un indicio de la existencia de una crisis dentro del equipo, sino que refleja la pasión de la estrella portuguesa y su gran deseo de conseguir victorias, especialmente porque el Al-Nassr atravesaba circunstancias difíciles ante el Al-Ettifaq tras la expulsión del portero Bento y encontrarse el equipo dos goles por debajo.

Postecoglou añadió: "Créanme, es un apasionado del fútbol y un apasionado del Al-Nassr, y estaba enfadado porque las cosas no marchaban como se quería entre los dos tiempos, y eso es algo natural", recalcando que lo que mostró el jugador durante el partido fue un reflejo natural de su carácter competitivo y no algo que motive preocupación.

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El entrenador del Al-Nassr habló también sobre el motivo de la sustitución de Ronaldo al comienzo del segundo tiempo, explicando que la participación del jugador estaba determinada de antemano dentro de un plan específico para gestionar su disponibilidad física, sobre todo porque estaba regresando de forma gradual al ambiente de los partidos tras un periodo de ausencia.

Postecoglou afirmó: "Ronaldo es una persona especial como deportista, y para nosotros, ante el Al-Ettifaq, estaba planeado que jugara 45 minutos porque volvió de forma gradual, y antes había jugado 30 minutos", asegurando que la decisión de sustituirlo no estuvo ligada a su enfado ni a su rendimiento, sino al plan establecido de antemano.

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Aclaró que la situación física de Ronaldo ha cambiado ahora, y que el jugador siente una mejoría evidente en su disponibilidad, añadiendo: "Ahora, físicamente, siente que está mejor y es capaz de jugar un partido completo", en alusión a la posibilidad de aumentar sus minutos de participación durante el próximo periodo.

Las declaraciones de Postecoglou vienen a poner fin a las especulaciones que acompañaron al enfado de Ronaldo durante el enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, especialmente después de que aparecieran imágenes del jugador irritado durante el partido y tras el final del primer tiempo, antes de que el encuentro terminara con una remontada histórica del Al-Nassr, que transformó su desventaja de 2-0 en una victoria por 3-2.