Peer Koopmeiners parece poder olvidarse de un traspaso al Club Brujas. Según el periodista Mounir Boualin, al gran club belga le molesta la postura del AZ, por lo que es muy probable que se busquen alternativas.

De Telegraaf informa este sábado de que el AZ pide un máximo de diecisiete millones de euros por Koopmeiners. Una cantidad demasiado elevada para el Club Brujas, por lo que las conversaciones entre ambos clubes se han estancado.

El centrocampista de 26 años fue relacionado a principios de mayo con el VfB Stuttgart y el Bolonia, y recientemente también con el Club Brujas. Sin embargo, según De Telegraaf, el gigante belga se centra ahora en Freddie Potts, un centrocampista de 22 años del West Ham United.

Boualin cree que una renovación de contrato con el AZ es de repente mucho más realista. Koopmeiners tiene actualmente contrato en Alkmaar hasta mediados de 2028.

Koopmeiners habló el viernes en la rueda de prensa previa al duelo por la Johan Cruijff Schaal ante el PSV sobre el interés desde Brujas. «Sí ha habido conversaciones, pero depende sobre todo de los clubes. No voy a hablar de cantidades», fue citado por, entre otros medios, Voetbal International.

«No tengo hard feelings hacia el AZ, porque hay respeto mutuo. También quiero manejarlo de forma correcta», afirmó el centrocampista, que por ahora parece seguir jugando en el club de Alkmaar.

Koopmeiners pasó por la cantera del AZ y debutó en 2021 con el primer equipo. Entre medias fue cedido al Excelsior y al Almere City FC y desde hace tiempo es una pieza fija en el centro del campo.