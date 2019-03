Autoentrevista de Ramos para hablar de todo: Florentino, Marcelo, la tarjeta y el documental

El camero usó sus redes sociales para responder absolutamente a todos los frentes abiertos

Nuevos tiempos en el fútbol y en la comunicación. En mitad del huracán informativo, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha dado un paso al frente. Ha publicado en sus redes sociales una autoentrevista en la que se hace preguntas y las responde, a colación de la crisis madridista. El capitán habla de todo: se culpa al 200% de haber forzado la tarjeta amarilla en Ámsterdam y que le impidió jugar la vuelta, habla del famoso documental que grabó durante el partido Real Madrid-Ajax, habla del supuesto incidente con Marcelo en un entrenamiento, de su discusión con Florentino Pérez en el vestuario y anima al madridismo a remontar el vuelo. No tiene desperdicio.

Ramos explica en su perfil de Twitter: "A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más. Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente".

El capitán asume que "la tarjeta de Ámsterdam fue un error de arriba a abajo" y sentencia "absolutamente fue un error y asumo la culpa al 200%".

Sobre el famoso documental explica: "Hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. La grabación fue decreciendo con el avance del partido."

A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así.

El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. pic.twitter.com/ephbTv32CT — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de marzo de 2019

Acerca de su desencuentro con Florentino tras el choque del Ajax, dijo: "Los problemas de vestuario se discuten y resuelven en el vestuario. No hay problema alguno y todo el mundo tiene el mismo interés, el Madrid". Y sobre su charla en el vestuario comentó: "Siempre hablamos y nos motivamos en el vestuario, pero siempre de una manera constructiva".

Sobre la confrontación con Marcelo, fue muy explícito: "Tenemos piques en cada sesión de entrenamiento. Forma parte de trabajar con tensión. Pero es sólo una anécdota como tantas otras que suceden de día en día. Marcelo es como un hermano para mí".

Sobre su viaje a Valladolid y la figura del entrenador, señaló: "Quería estar cerca y apoyar a mis compañeros de equipo. Sobre el entrenador, es una decisión que no es nuestra de hacer y en la que nunca interferimos. Tenemos un enorme respeto por la posición y siempre apoyamos al entrenador del Real Madrid".

Por último, Ramos explicó que "estas reflexiones son, sin duda, el resultado de una temporada profundamente decepcionante, pero si el éxito no nos detiene, no vamos a dejar que la derrota nos detenga. Es nuestra obligación continuar, trabajar y evolucionar. Algunos de nosotros tenemos la suerte de jugar en este club y formar parte de su historia, pero el Real Madrid fue, es y será siempre el Real Madrid. Ningún nombre hace la leyenda del Real Madrid, pero todos hemos escrito esa leyenda juntos", sentenció.