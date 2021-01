Aunque todo esto les importe un comino

Después de 23 años en el oficio, si hay algo que me estomaga es hablar de árbitros. Programa a programa, tertulia a tertulia. No deja de tener su miga que los que nos ganamos la vida hablando de un juego del que desconocemos el reglamento, culpemos al VAR cuando el verdadero problema no es el VAR, sino el sistema. Al grano. El VAR es una magnífica herramienta. Es una máquina infallible que ayuda al árbitro, soluciona problemas y hace este deporte más justo. Ahora bien, el VAR lo dirige, interpreta y aplica una persona, que es falible, que está puesta ahí a dedo y que, además, forma parte del gremio de los mismos árbitros a los que debe corregir. ¿Cömo se puede ser presidente de una empresa y delegado sindical a la vez? Eso es lo que pasa con el VAR. No puede pitar un árbitro en el campo el domingo y una semana después, estar en el VAR. Entre otras cosas, porque se prostituye el espíritu del VAR, porque se convierte un criterio uniforme y una herramienta magnífica en una red de corporativismo y clientelismo. Lo ve un ciego. Debe crearse, de manera urgente, un cuerpo único de VAR, formado por un grupo totalmente indendiente de expertos que juzguen exactamente igual todas las jugadas, sentando precedentes. Y deben ser ex árbitros. Sucede en la NBA, en la NFL y en toda liga profesional digna. Una misma jugada no puede tener distintos criterios.

En mi humilde opinión, lo que sucede en es un auténtico escándalo. Y lo más sorprendente es que los medios de comunicación y los periodistas, con esto del VAR, estamos abolsutamente idiotizados con el VAR. El problema no es el VAR. El VAR es maravilloso. El problema es quiénes gestionan el VAR. El problema es que el sistema hace que los árbitros se hayan acostumbrado a un sistema que les ofrece una red de seguridad que les brinda un compañero o amigo, por lo que el arbitraje se resiente, siendo cada vez peor. Es una auténtica vergüenza que en este país sólo se hable del VAR y no de quién lo dirige y por qué. Es terrible que sólo se hable del VAR y no del nivel de arbitraje en España, que está cayendo en picado.

Es triste que Velasco Carballo, desde el personalismo más absoluto y el refuerzo mediático de presuntos expertos arbitrales de criterio de geometría variable, siga sacando pecho de un sistema que confunde a todos. Es surrealista que se hable de que el arbitraje español es el mejor del mundo cuando no tiene ningún representante en la IFAB - ¿alguien preguntará por qué?-, o cuando en las seis últimas finales de Champions, sin españoles en liza, no ha pitado....ni un sólo árbitro de nuestro país. Y es aún más patético que en este país salgan varios jugadores y entrendores profesionales manifestando que nadie sabe cuándo es mano y cuándo no.¿Qué arbitraje y qué fútbol tenemos entonces? Algo huele a podrido en el arbitraje y no, amigos, no es el VAR. Es una red infame de corporativismo y clientelismo que está perjudicando al arbitraje, que cada día es peor. De propina, queda la pregunta del millón, esa que lleva años escondiéndose, como si fuera tabú: ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los árbitros sigan sin poder ser libres para elegir su presidente? Basta de clientelismo. Basta de incompetencia. Basta de esconderse detrás de papanatas en los medios. Basta de echarle la culpa siempre al VAR. Basta de milongas. Ayuden al arbitraje, que falta hace. Y háganlo pronto, aunque todo esto les importe un comino. Se están cargando el fútbol. Y aún peor, están haciendo el arbitraje, cada día que pasa, un poco peor.

Rubén Uría