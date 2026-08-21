Aumento de 10 veces: el Barcelona decide premiar a Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona decidió recompensar a su joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, tras el nivel que ha ofrecido durante el pasado período, ya sea con el equipo juvenil o durante la pretemporada con el primer equipo, en un paso que refleja la creciente confianza del club en sus capacidades y en su futuro dentro del feudo del "Camp Nou".

El club catalán se prepara para realizar una gran mejora en el contrato del jugador, que actualmente se extiende hasta el año 2029, elevando el valor de la cláusula de rescisión de su contrato de forma enorme, en paralelo al aumento de su salario en consonancia con su nuevo estatus dentro del equipo.

El Barcelona multiplica la cláusula de rescisión de Hamza

Según lo publicado por el diario catalán "Sport", el Barcelona planea elevar el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Hamza Abdelkarim de los 15 millones de euros actuales hasta los 150 millones de euros, en un incremento enorme que refleja el deseo del club de proteger a uno de sus talentos emergentes más destacados.

Se espera que este paso coincida con un aumento del salario del delantero egipcio, en consonancia con el valor de la nueva cláusula de rescisión, para que Hamza obtenga un contrato que refleje la confianza del Barcelona en su capacidad para convertirse en uno de los elementos del equipo en el presente y en el futuro.

Abdelkarim tiene 18 años, pero ha llamado la atención por poseer las características del delantero puro "número 9", además de un claro olfato goleador y unas capacidades físicas que le han hecho gozar del interés del cuerpo técnico y de la dirección deportiva.

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Un fichaje rentable para el Barcelona

Hamza se había incorporado al Barcelona la temporada pasada procedente del Al Ahly egipcio en calidad de cedido, antes de que el club catalán decidiera activar la cláusula de compra definitiva durante el verano, para que el jugador firmara un contrato que se extiende hasta el año 2029.

El Al Ahly obtuvo 1,5 millones de euros de forma fija, además de 5 millones de euros adicionales vinculados a los objetivos que consiga el jugador.

Tras su participación con la selección de Egipto en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Hamza regresó para incorporarse directamente a los entrenamientos del primer equipo del Barcelona.

La pretemporada en Inglaterra fue un punto de inflexión importante para el delantero egipcio, después de marcar dos goles en su primer partido ante el Birmingham, antes de continuar brillando ante el Basilea, y luego en el partido del Trofeo Joan Gamper.

Hamza marcó un gol durante el Trofeo Joan Gamper, pero se negó a celebrarlo en señal de respeto hacia su antiguo club, confirmando al mismo tiempo su fuerte presencia goleadora, tras terminar la pretemporada como máximo goleador del Barcelona.

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Hamza llama a la puerta del debut oficial

La oportunidad de Hamza Abdelkarim parece grande para registrar su primer debut oficial con el Barcelona en LaLiga, cuando el equipo se enfrente al Elche, este domingo pasado mañana.

Se espera que el delantero egipcio esté dentro de la convocatoria del equipo para el partido, con la posibilidad de que dispute algunos minutos, después de que el entrenador Hansi Flick contara con él como titular en varios partidos de la pretemporada.

Y a pesar de la dificultad de que sea titular en el estreno del equipo en LaLiga, su presencia dentro de la convocatoria parece probable, sobre todo porque sus capacidades podrían convertirlo en una carta ofensiva influyente a la que se pueda recurrir en cualquier momento.

Hamza posee, a pesar de tener solo 18 años, una notable fuerza física y una destacada capacidad para finalizar las jugadas a la primera, especialmente con su pierna izquierda, factores que lo convierten en un proyecto de delantero capaz de escribir una larga trayectoria con la camiseta del Barcelona.

El delantero egipcio encuentra una oportunidad importante para desarrollarse dentro del primer equipo, sobre todo porque el Barcelona no dispone actualmente de un delantero puro del tipo "número 9" tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres, lo que le da a Hamza un mayor espacio para demostrar su valía y continuar creciendo junto a las estrellas del primer equipo.