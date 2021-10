Atlético Madrid: Morata, Saúl y 70 millones de euros por recaudar

En el club rojiblanco están pendientes de la evolución de Morata y Saúl, por los que podrían recibir 70 "kilos" este verano

Que la economía de los clubes pasa por un serio bache es un hecho. Y el Atlético de Madrid no escapa a esa realidad. Precisamente por eso, en el club colchonero se sigue atentamente la evolución de dos jugadores cedidos en otros clubes, como Álvaro Morata (Juventus) y Saúl Ñíguez (Chelsea). Si este verano sus clubes deciden ejecutar las opciones de compra que se incluyeron en sus contratos de cesión, el Atlético inyectaría unos 70 millones de euros en sus arcas. Un dinero con el que el club cuenta y con el que podrá reinvertir en su plantilla si llega el caso.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación italianos apuntan que la Juventus sigue peleando por conseguir abaratar el coste final del Morata y desde Inglaterra se asegura que el Chelsea no acaba de estar convencido del todo de tener que pagar a final de curso por Saúl. La postura del Atlético pasa por mantener la calma. Existen unos compromisos firmados, unas cláusulas acordadas entre clubes y se confía en que tanto la Juve como el Chelsea hagan efectivos los pagos. Y en el peor de los casos, si esos 70 "kilos" no se abonan en su totalidad o sólo parcialmente, en el Atleti entienden que esa situación no supondría un problema irresoluble.

Morata: La Juve pagó 20 "kilos"...y faltan 35

El caso de Álvaro Morata es claro. La "vecchia vignora" ya ha abonado hasta 20 millones de euros al Atlético de Madrid por las dos temporadas en las que lleva jugando en calidad de cedido, y al término de este curso tendría que pagar 35 millones de euros para quedarse en propiedad con el jugador. La prensa italiana indica que ahora mismo, para la maltrecha economía de la Juventus, ese desembolso sería imposible. De ahí que se esté filtrando que la intención de la Juventus pueda pasar por negociar algún tipo de descuento en esa compra definitiva. En el Atleti lo tienen muy claro. Sabían lo que firmaban cuando se negoció la cesión bianual de Morata y ahora los italianos tienen que cumplir lo estipulado. Sin rebajas.

Saúl: Opción de compra por 35 millones

En cambio, el caso de Saúl Ñíguez es diferente. Primero, porque el ilicitano no está teniendo minutos en esta primera fase de la temporada, donde apenas está contando para Thomas Tuchel. Y segundo, porque no existe obligatoriedad de compra por parte del club inglés, que accedió a pagar 5 millones de euros en tarifa de préstamo, reservándose una opción de compra por 35 millones de euros. Es decir, que será el Chelsea el que, dependiendo del rendimiento de Saúl, tendrá que decidir si ejecuta o no esa opción de compra antes del 30 de junio. Está por ver si los ingleses pagan esa cantidad o si simplemente abonan la tarifa de préstamo y no ejecutan la opción. Saúl siempre tendrá abiertas las puertas del Atleti.

Calma en el Atlético

Fuentes oficiales del Atlético de Madrid confirman a Goal que todavía es "muy pronto" para "valorar qué sucederá" conforme al futuro de ambos jugadores, pero confían en que se respete la naturaleza de los acuerdos firmados con Juventus y Chelsea. En cualquier caso, el Atlético no oculta que sigue atentamente la pista de ambos jugadores. Si italianos e ingleses ejecutan sus opciones de compra, el Atlético recaudará 70 millones. Y en el caso de obtener ese dinero, sería un respaldo económico importante para la economía del club. De ahí la importancia estratégica del futuro de ambos jugadores.