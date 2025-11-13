Atlanta Falcons vs Carolina Panthers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Atlanta Falcons (3-6) regresan a casa este domingo desesperados por romper una racha de cuatro derrotas consecutivas mientras reciben a los Carolina Panthers (5-5) para una revancha divisional con mucho orgullo y posiciones de playoffs en juego.

Atlanta estuvo agonizantemente cerca de poner fin a su mala racha la semana pasada en Berlín, solo para ver a los Indianapolis Colts robar una victoria de 31-25 en tiempo extra. Mientras tanto, los Panthers están de vuelta en la rutina de la NFC Sur después de una frustrante derrota de 17-7 ante los New Orleans Saints, buscando redescubrir el impulso que les permitió aplastar a los Falcons 30-0 en la Semana 3.

La historia no ha sido particularmente amable con Carolina en esta rivalidad. Los Panthers están detrás en la serie histórica 24-37, con un récord de 9-22 en Atlanta y un marcador de 1-4 en enfrentamientos de tiempo extra contra sus rivales del sur.

Para los Falcons de Raheem Morris, este juego se trata de recuperar el control de una temporada que se les escapa de las manos. Han perdido partidos cerrados, feos e incluso uno al otro lado del charco, pero una victoria en casa podría dar un poco de vida a una plantilla que ha estado golpeada y magullada, tanto física como mentalmente. En cuanto a los Panthers, liderados por el dúo candente del backfield de Rico Dowdle y Chuba Hubbard, estarán ansiosos por demostrar que su victoria en la Semana 3 no fue una casualidad.

Hora de inicio Atlanta Falcons vs Carolina Panthers

Los Falcons y los Panthers se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Atlanta Falcons

Los Falcons comenzaron la semana con una larga lista de lesiones, y varios nombres clave merecen ser observados de cerca. Entre ellos: los guardias Chris Lindstrom y Matthew Bergeron, junto con el receptor principal Drake London. El equipo también confirmó que el linebacker DeAngelo Malone ha sido oficialmente colocado en la reserva de lesionados después de sufrir una lesión en el tobillo, un golpe significativo para su rotación defensiva.

La mayor preocupación en el informe de lesiones del miércoles fue London, quien se ausentó debido a una enfermedad. No estuvo solo, ya que los linieros ofensivos Chris Lindstrom (pie) y Matthew Bergeron (tobillo) también fueron dejados de lado. El entrenador jefe Raheem Morris minimizó las preocupaciones, señalando que la ausencia de Lindstrom fue "precautoria", mientras que Bergeron sigue "día a día" después de perderse el enfrentamiento del equipo en Alemania el pasado fin de semana.

Defensivamente, las cosas no fueron mucho mejor. Cuatro miembros del frente de los Falcons no practicaron, incluido el cazador de borde Leonard Floyd (isquiotibial), quien también se perdió el partido de la semana pasada. Brandon Dorlus (oblicuo), Zach Harrison (rodilla) y Sam Roberts (rodilla/tobillo) completaron el grupo lesionado, una tendencia preocupante para una unidad que ya está luchando por generar presión consistente.

La sensación novata Michael Penix Jr. continúa causando revuelo, liderando la ofensiva con 1,630 yardas por pase y ocho touchdowns en 141 completaciones. El campo trasero está anclado por Bijan Robinson, quien ha acumulado 595 yardas y dos touchdowns en 118 acarreos, mientras que Tyler Allgeier ha contribuido con 213 yardas y cuatro anotaciones en 63 intentos. En el exterior, Drake London ha sido la arma más confiable de Penix, acumulando 587 yardas y cinco touchdowns en 47 recepciones, manteniendo a las defensas honestas semana tras semana.

Reporte de lesiones de los Falcons: LaCale London – fuera, Mike Hughes – fuera, Leonard Floyd – fuera, Matthew Bergeron – fuera, Josh Woods – cuestionable, DeAngelo Malone – cuestionable, Dee Alford – cuestionable, Sam Roberts – cuestionable.

Noticias del equipo Carolina Panthers

En el otro lado del campo, los Carolina Panthers ingresan a la Semana 11 con una lista de lesiones mucho más corta, aunque un nombre destaca: Rico Dowdle. El corredor revelación, posiblemente el jugador más impactante de Carolina esta temporada, está cuidando un problema en el cuádriceps.

Bryce Young ha estado dirigiendo la ofensiva de los Carolina Panthers esta temporada, lanzando para 1,390 yardas y 11 touchdowns en 149 completaciones. El veterano Andy Dalton también ha contribuido, completando 25 pases para 293 yardas y un touchdown en acción limitada.

En el juego terrestre, Dowdle ha sido el caballo de batalla, acumulando 735 yardas de carrera y cuatro touchdowns en 131 acarreos. En el juego aéreo, Tetairoa McMillian ha emergido como el objetivo favorito de Young, logrando 41 recepciones para 558 yardas y dos anotaciones.

Informe de Lesiones de los Panthers : Chandler Zavala – cuestionable, Brycen Tremayne – cuestionable, Princely Umanmielen – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Falcons vs Panthers en EE.UU.

El partido Falcons vs Panthers en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Falcons vs Panthers a nivel mundial

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Falcons vs Panthers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben en los niveles de $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando a los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para conocer el desglose completo sobre cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy de Falcons vs Panthers

El mariscal de campo Michael Penix Jr. (15.5 puntos proyectados) y el receptor Drake London han construido el tipo de química que puede redefinir el futuro de una franquicia. Desde el primer comienzo en la carrera de Penix en la Semana 16 de 2024, la pareja ha combinado un asombroso total de 1,034 yardas, solo superados por Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba entre los dúos activos de QB-WR.

Tras una deslumbrante actuación de tres touchdowns contra los Patriots, la conexión se mantuvo al rojo vivo contra los Colts. London atrapó seis pases para 104 yardas y un touchdown, registrando su cuarto partido de más de 100 yardas de la temporada. En pocas palabras, se ha convertido en el objetivo preferido de Penix en todos los sentidos.

Y mientras el ataque aéreo sigue funcionando, Bijan Robinson continúa siendo el motor que mantiene a la ofensiva de Atlanta en movimiento. Promediando 75.4 yardas por tierra por partido (679 yardas en 135 acarreos), también se ha establecido como un receptor destacado, ocupando el segundo lugar en el equipo con 43 recepciones para 467 yardas y dos touchdowns. El explosivo corredor de los Falcons ha acumulado 567 yardas después del contacto y 15 carreras de más de 10 yardas, un testimonio de su estilo contundente y visión élite. Con Tyler Allgeier manejando labores complementarias, el backfield de Atlanta sigue siendo uno de los más equilibrados y peligrosos de la liga.

Por otro lado, Bryce Young (13.7 puntos proyectados) tuvo otra actuación para el olvido la semana pasada, completando 17 de 25 pases para 124 yardas (solo 5.0 YPA) y una intercepción en la derrota ante New Orleans. El joven mariscal de campo ha superado las 200 yardas aéreas solo una vez esta temporada, dejándolo firmemente en el territorio de QB2, y eso puede ser generoso.

Desde una perspectiva de fantasía, los Panthers son tan impredecibles como parecen, pero al menos son fáciles de analizar. Rico Dowdle es una elección obligada semanalmente como el indiscutible corredor principal de un equipo que tiene que establecer la carrera para mantenerse competitivo. El enfrentamiento de esta semana juega a su favor, ya que se enfrenta a una defensa de los Falcons que permite la tercera mayor cantidad de yardas por tierra por partido.

Mientras tanto, Tetairoa McMillan sigue siendo una opción viable a pesar de la inconsistencia de Young. La habilidad natural del receptor novato sigue brillando, ha atrapado al menos tres pases en cada partido y tiene un piso en el que los gestores de fantasía pueden confiar.

En cuanto a Jalen Coker y Ja’Tavion Sanders, manténganlos en su lista de seguimiento, pero ni siquiera piensen en iniciarlos todavía, no contra esta defensa de Atlanta. Y si todavía están aferrados a Bryce Young en su alineación de fantasía, es hora de deshacerse de él. El futuro del chico podría ser brillante, pero por ahora, está hundiendo más alineaciones de las que está ayudando.

Predicciones del Partido Falcons vs Panthers

Es probable que los Atlanta Falcons busquen replicar la estrategia defensiva que ha funcionado bien para los recientes oponentes de los Carolina Panthers, llenando la caja para frenar a Rico Dowdle y desafiando a Bryce Young a ganar el juego por aire. La defensa de Atlanta necesitará comprometerse completamente a detener la carrera, especialmente considerando que está permitiendo la cuarta mayor cantidad de yardas por tierra por juego (124.4) esta temporada.

Incluso si Dowdle logra encontrar algo de éxito, los Falcons tienen oportunidades del otro lado del balón. La defensa de los Panthers ha sido vulnerable contra los alas cerradas, permitiendo la cuarta mayor cantidad de yardas recibidas (704) a la posición este año. Además, Bijan Robinson podría estar en línea para un gran día, ya que Carolina ha permitido 157 yardas por tierra por juego y un promedio de 4.9 yardas por acarreo durante las últimas tres semanas.

Cuando todo esté dicho y hecho, las armas ofensivas superiores de Atlanta deberían inclinar el juego a favor de los Falcons.

Probabilidades de Apuestas Falcons vs Panthers

Spread: Falcons -3.5

Moneyline: Panthers +165, Falcons -200

Total Over/Under: 42.5