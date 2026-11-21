Atalanta vs. Inter: datos del partido

Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

La pugna entre Atalanta e Inter, bajo la presión del Scudetto

El Atalanta recibe al Inter en el New Balance Arena de Bérgamo en un partido de la Serie A el domingo 22 de noviembre de 2026. El equipo de Cristian Chivu viaja a Bérgamo como segundo clasificado, mientras que el Atalanta ocupa la duodécima posición tras una racha de resultados irregular.

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El Atalanta llega a este encuentro en un mal momento. El equipo de Maurizio Sarri solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, una racha que incluye una derrota en casa por 3-0 ante el Parma y dos empates consecutivos frente al Frosinone y la Fiorentina. La presión aumenta sobre el conjunto de Bérgamo.

El Inter, en cambio, ha ofrecido un rendimiento convincente en líneas generales. El equipo de Chivu ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, entre ellos una contundente victoria por 3-0 ante el Feyenoord en la Champions League y un triunfo por 2-0 frente al Como antes del parón de selecciones. Su único tropiezo en ese periodo fue una derrota por 3-1 ante el Milan en el derbi.

Chivu también ha recibido un reconocimiento por su trabajo esta temporada fuera del terreno de juego. El entrenador del Inter se hizo con la Panchina d'Oro, el premio para entrenadores del fútbol italiano, al imponerse a Cesc Fabregas, del Como, por solo cuatro votos en Coverciano.

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Sin embargo, el Inter llega a Bérgamo con bajas en ataque. Lautaro Martinez, Marcus Thuram y Ange-Yoan Bonny comienzan la semana con lesiones, lo que pone en duda la disponibilidad de las opciones más peligrosas del equipo en la delantera.

En defensa, Manuel Akanji abandonó antes de tiempo la concentración de Suiza para la Liga de Naciones por unas molestias musculares, pero los servicios médicos del club no están preocupados y se espera que el central esté en condiciones a tiempo.

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