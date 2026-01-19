Atalanta vs. Athletic Club de Bilbao, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Atalanta vuelve a concentrarse en su camino europeo y lo hace sabiendo que le espera un desafío que ya ha asumido los contornos de la gran ocasión.

El equipo oróbico, de hecho, enfrentará en la séptima jornada de la 'Fase Campeonato' de la Champions League al Athletic Bilbao en un partido que pondrá en juego puntos fundamentales para el acceso a la fase de eliminatorias directas del torneo, evitando las trampas impuestas por los repechajes.

Aunque el adversario es de rango, la Dea se presenta a la cita reforzada por su quinto puesto en la clasificación y, por lo tanto, cerca de alcanzar lo que sería un gran objetivo. Un discurso diferente para los vascos que, en cambio, están solo en el vigésimo octavo lugar y buscarán ese resultado que pueda permitirles mantener vivas las esperanzas de acceder a los playoffs.

A continuación, toda la información útil sobre cómo y dónde ver Atalanta-Athletic Bilbao en directo por televisión y streaming.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Atalanta vs Athletic Club de Bilbao

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Palladino espera poder recuperar a Bellanova y Djimsiti y en este sentido serán decisivas las sesiones de entrenamiento en preparación para el partido. Lookman vuelve a estar disponible, regresa de sus compromisos en la Copa de África y parte desde el banquillo, mientras que el recién llegado Raspadori seguramente no estará en el partido, ya que podrá jugar con la camiseta nerazzurra solo a partir de la próxima fase.

Alineación probable del Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Palladino.

Alineación probable del Athletic Bilbao

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Rego; I. Williams, Unai Gomes, N. Williams; Guruzeta. Entrenador: Valverde.

Forma

El Atalanta viene de empatar en el campo del Pisa y en el campeonato lleva una serie positiva de cuatro partidos, pero más en general en las últimas salidas ha mostrado un estado de forma envidiable que le ha permitido escalar posiciones en la clasificación de la Serie A. En la Liga de Campeones ha ganado las tres últimas partidas jugadas.

El momento que está viviendo el Athletic no es excepcional, recientemente fue arrollado 5-0 por el Barcelona en la Supercopa de España, necesitó de tiempos extra para superar al Cultural Leonesa en la Copa del Rey (3-4) y fue derrotado 3-2 por el Mallorca en el último partido de Liga.

Clasificación

Son 13 los puntos acumulados por el Atalanta en los primeros seis partidos de la ‘Fase de Campeonato’ de la Liga de Campeones, fruto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Solo 5 los obtenidos por el Athletic Bilbao que hasta ahora en el torneo ha ganado solo un partido, frente a dos empates y tres derrotas.