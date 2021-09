Arturo Vidal no pudo resistir al más inquieto Real Madrid

El King lamentó una derrota que condiciona a Inter en su sueño de Champions.

Con el partido a favor, un arsenal de armas de peso para mantener la sensación de riesgo en la meta de Courtois, y un Real Madrid más bien protegido, Simone Inzaghi envió al campo a Tucu Correa para reforzar su ataque y al Rey Arturo Vidal con el objetivo de sostener la fuerza del medio. El Merengue se impuso en la última del partido y quebró todo lo proyectado por el entrenador llegado desde la Lazio al dueño del Scudetto.

¿Cómo sigue el fixture para Arturo y Alexis?

Estaban bien abastecidos Lautaro y Edin Dzeko, y bien parado un Nerazzurri que proyectaba su triunfo con 14 remates en la primera mitad. Pero en el cierre, vio una luz el visitante y le sacó provecho. Con el incisivo ingreso de Rodrygo, y la lluvia de centros -de Dani Carvajal y Nacho- para que Vinícius finalizara, la acción se concentró en la puerta de Handanovic. Benzema casi apunta al marco en el término, pero el revulsivo Rodrygo finiquitó una acción llena de toques de primera -de Fede Valverde y Camavinga, el otro que cambió el rumbo- para llevárselo todo desde Giuseppe Meazza.

Con el tanto de Goes estaba todo escrito. Vidal, que no terminó de asentarse en el ataque ni la defensa, apoyó a su golero en la salida, trepó junto a la confianza que generan Barella y Brozovic, orientó la dirección del juego interista e intentó conducir a una escuadra que se dedicó al retroceso en el desenlace. Sus 11 pases los acertó, y cuando se metió al área el Madrid necesitó de una barrida para que su disparo no terminara a lo menos con una reacción de Courtois. El sueño del King se condiciona otra vez en el debut. Y justo tras la inesperada victoria de Sheriff sobre Shakhtar.

Algunos datos de Opta:

Rodrygo ha marcado seis goles en 17 partidos de CHL con solo 8 remates a portería

El Real Madrid ha marcado al menos un gol en sus 14 últimos partidos fuera de casa contra rivales italianos en la UCL (24 goles en total), su mejor racha histórica en la competición.

Luka Modric ha recuperado 13 balones en este partido, su segunda mayor cifra en un partido fuera de casa con el Real Madrid en la Liga de Campeones, solo superado por las 14 que firmó contra el Borussia Dortmund en abril de 2014.

Eduardo Camavinga ha marcado o asistido (1 gol, 1 asistencia) en sus dos partidos con el Real Madrid en todas las competiciones.