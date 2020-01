Arturo Vidal, intocable para Quique Setién

El nuevo míster del Barcelona pidió expresamente a los directivos la continuidad del volante chileno, que sigue siendo tentado por el Inter.

Apenas han pasado dos días desde que se anunció el fichaje de Quique Setién y ya se empieza a notar en el . El técnico cántabro tuvo una reunión con la secretaría técnica del conjunto catalán y una de sus principales peticiones respecto a la plantilla para la segunda parte de la temporada es que Arturo Vidal no se mueva.

Según detalla el diario Sport, el nuevo míster blaugrana mantuvo conversaciones con el área deportiva, encabezada por Eric Abidal y Ramon Planes, con el CEO del club, Òscar Grau, y con el presidente Josep Maria Bartomeu, en la que llegó a dos conclusiones claras: no habrá salidas en el mercado invernal y no se descarta la llegada de un "9" para sustituir la baja de Luis Suárez, quien estará cuatro meses alejado de las canchas.

"De esta forma, la primera decisión que ha tomado Quique Setién es mantener en la plantilla a Arturo Vidal, que tenía una importante oferta del Inter para abandonar el club blaugrana el mes de enero. Y la segunda, es rastrear el panorama nacional e internacional para ver si se encuentra un delantero centro con garantías que pueda cubrir la baja de Suárez durante cuatro meses", afirma el citado medio en su edición de esta jornada.

A ello se suma que en los últimos días los lombardos han insistido en conseguir el fichaje del danés Christian Eriksen, actualmente en el . Así las cosas, el ex Bayern Munich tendrá una nueva oportunidad en el Camp Nou. Eso sí, tendrá más competencia en la medular.

Esto debido a la inclusión de Riqui Puig en las prácticas. El nacido en Matadepera es el principal beneficiado con la salida de Ernesto Valverde, puesto que no era uno de los habituales del Txingurri. De hecho, el canterano apunta a la primera convocatoria de Setién para el domingo, ante el , después de quedarse fuera de la citación del filial para el choque de este miércoles contra el Badalona.

"Este club tiene una cantera extraordinaria, no conozco en profundidad a la mayoría de los jugadores pero irán viniendo a entrenar y participarán. Lo tienen que tener claro en el primer equipo", admitió el entrenador en su presentación. "El talento desde abajo si se abre paso es porque se lo merecen. Tengo una predisposición absoluta a cuidar de los chavales porque siempre que aparece uno nuevo hay una energía que permite que los de arriba no se relajen. Es un mensaje que he mandado siempre. Si progresan y se lo ganan pueden jugar en el primer equipo y ser uno más", cerró.